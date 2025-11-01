Scuola, il 4 novembre sciopero del personale. Possibili disagi

A promuovere l’iniziativa è il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente

Possibili disagi per le attività didattiche e per i servizi amministrativi

LECCO – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che per l’intera giornata di martedì 4 novembre 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto scuola.

A promuovere l’iniziativa è il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, che ha indetto la protesta per tutto il personale dirigente, docente e ATA appartenente al Comparto e all’Area Istruzione e Ricerca.

Lo sciopero interesserà quindi scuole di ogni ordine e grado, con possibili disagi per le attività didattiche e per i servizi amministrativi, anche nel lecchese. Come previsto dalla normativa, le istituzioni scolastiche informeranno le famiglie sulla possibilità di variazioni nell’orario delle lezioni o nella vigilanza degli alunni.

Nella circolare, il Ministero ricorda che lo sciopero riguarda l’intera giornata e invita le scuole a garantire i servizi minimi essenziali, in particolare per la sicurezza degli studenti e la sorveglianza nei plessi aperti.