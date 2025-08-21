Scuola. In Lombardia esami di riparazione per 72.000 studenti

Il nuovo anno scolastico 2025/2026 prenderà il via il 12 settembre

LECCO – L’estate scolastica si accorcia per tanti studenti lecchesi. A partire dal 25 agosto prenderanno il via gli esami di riparazione, l’appuntamento un tempo fissato a settembre, per chi non ha superato alcune materie nel corso dell’anno. In Lombardia sono ben 72.000 gli studenti rimandati, pari al 23% del totale, con un picco negli istituti tecnici, dove uno su quattro ha ricevuto il giudizio sospeso. La matematica resta la materia più critica in tutti gli indirizzi.

Il nuovo anno scolastico 2025/2026 partirà ufficialmente il 12 settembre per le scuole lombarde, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, che riaprirà già il 5 settembre. La maggior parte delle altre regioni italiane ha scelto il 15 settembre come data di ritorno tra i banchi.

Novità in aula: smartphone vietati e esami di cittadinanza

Tra le principali novità di quest’anno scolastico c’è l’estensione del divieto di utilizzo dei cellulari anche alle scuole superiori. Gli studenti dovranno consegnare i propri dispositivi all’ingresso o tenerli spenti e non accessibili durante l’orario scolastico. I docenti saranno chiamati a vigilare sul rispetto della norma, con possibili sanzioni in caso di violazioni.

Altra novità significativa riguarda il voto in condotta. Chi otterrà un 6 in condotta non sarà ammesso automaticamente all’anno successivo, ma dovrà affrontare un elaborato su cittadinanza attiva. L’obiettivo è valorizzare comportamenti positivi e responsabilizzare gli studenti sul senso civico, inserendo il comportamento come parte integrante del percorso educativo.

Riforma della Maturità e alternanza scuola-lavoro

Anche l’esame di Stato è destinato a subire modifiche, come ha annunciato recentemente il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: le prove scritte punteranno maggiormente sulle competenze trasversali e sul problem solving, con una prova nazionale unica per alcune discipline come italiano e matematica. Nei licei scientifici, la seconda prova di matematica includerà quesiti di logica e comprensione del testo. L’alternanza scuola-lavoro avrà un peso maggiore nella valutazione finale e saranno valorizzati i risultati degli ultimi tre anni di percorso scolastico.

Calendario scolastico lombardo 2025/2026

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2025 (5 settembre per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: 23-31 dicembre 2025 e 2-5 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: due giorni precedenti l’inizio della Quaresima (18 febbraio 2026)

Vacanze di Pasqua: tre giorni prima della Pasqua (5 aprile 2026) e il martedì successivo al Lunedì dell’Angelo

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2026 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Festività nazionali 2025/2026: 1 novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, 5-6 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.

Con questi cambiamenti, l’avvio del nuovo anno scolastico promette di essere non solo un ritorno in aula, ma anche un momento di adattamento a regole più rigide e a nuove modalità di apprendimento e valutazione.