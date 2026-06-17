Scuola. Maturità 2026 al via giovedì per 2.610 studenti

La prima prova di italiano è comune a tutti gli indirizzi, venerdì invece la seconda prova

Concluderà la Maturità il colloquio orale

LECCO – È iniziato il conto alla rovescia per la Maturità 2026 che prenderà il via domani, giovedì 18 giugno, per oltre oltre 2.600 studenti della provincia di Lecco, pronti ad affrontare l’esame che segna la conclusione del percorso nelle scuole superiori.

Sono 2.610 complessivamente i candidati lecchesi: 2.139 frequentano istituti statali e 471 scuole paritarie. Per garantire il regolare svolgimento degli esami sono state costituite 67 commissioni.

La Maturità si aprirà come da tradizione con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, sarà invece la volta della seconda prova, differenziata a seconda del percorso scolastico: latino al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico e le discipline caratterizzanti negli altri indirizzi.

Dopo gli scritti inizieranno i colloqui orali, ultimo passaggio di un esame che rappresenta un momento importante nella vita degli studenti. Nel corso della prova orale lo studente dovrà parlare di sé e del suo percorso scolastico, quindi spazio alle domande della commissione su quattro discipline individuate dal Ministero per ciascun indirizzo di studi, infine spazio anche alle competenze maturate nell’ambito dell’educazione civica e delle esperienze di formazione scuola-lavoro, che entreranno a pieno titolo nella valutazione del percorso dello studente.

Nei giorni che precedono l’esame, tra ripassi finali e ultime simulazioni, l’emozione è sempre tanta tra gli studenti. Per molti di loro si tratta dell’ultima tappa prima dell’università, dell’ingresso nel mondo del lavoro o di nuove esperienze formative. A tutti i maturandi 2026, in bocca al lupo dalla nostra redazione!