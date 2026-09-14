Scuola, oggi si torna in classe. Ma mancano ancora docenti e personale Ata

Primo giorno del nuovo anno scolastico per gli alunni di elementari, medie e superiori

Anche quest’anno la ripresa delle lezioni è segnata da alcune scoperture nell’organico dei docenti

LECCO – Oggi, lunedì 14 settembre, suona la prima campanella per migliaia di studenti lecchesi. Dopo la pausa estiva, bambini e ragazzi tornano sui banchi per l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027. Nidi e scuole dell’infanzia hanno già iniziato l’attività didattica nelle scorse settimane, anticipando il ritorno degli alunni della primaria, delle medie e delle superiori. Da oggi invece l’anno scolastico entra nel vivo in tutta la provincia.

Un appuntamento che coinvolge numeri importanti. Per quanto riguarda le scuole superiori e i centri di formazione professionale, il focus elaborato dalla Provincia di Lecco sulle iscrizioni alle classi prime registra 3.140 richieste per l’anno scolastico 2026/2027, 60 in meno rispetto all’anno precedente. Di queste, 2.647 riguardano gli istituti statali, 141 le scuole paritarie e 352 i centri di formazione professionale.

Guardando invece alla sola città di Lecco, sono 4.568 gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, contro i 4.713 dello scorso anno. Il calo, pari a 145 studenti, è determinato soprattutto dalla diminuzione degli iscritti alla primaria e alla secondaria di primo grado, mentre l’infanzia mantiene sostanzialmente i propri numeri.

Numeri che raccontano anche l’evoluzione demografica del territorio e una popolazione scolastica che, anno dopo anno, deve fare i conti con il calo delle nascite.

Ma se gli studenti sono pronti a tornare in classe, non tutto il personale sarà invece già al proprio posto. Anche quest’anno l’avvio è infatti segnato da alcune scoperture nell’organico dei docenti. Le ultime nomine sono arrivate nelle scorse ore ma diverse cattedre di supplenza devono ancora essere assegnate.

A questo si aggiunge il fronte del personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario), che non è ancora completamente definito. Una situazione che si rifletterà inevitabilmente anche sull’organizzazione delle prime giornate di rientro: in diversi istituti l’orario sarà infatti ridotto o provvisorio, in attesa che gli organici vengano completati e che la macchina scolastica possa entrare a regime.

“Anche quest’anno la ripresa è segnata da importanti mancanze nell’organico” commenta Giuseppe Pellegrino della Uil Scuola Lecco. Le situazioni ancora aperte, spiega, dovrebbero essere definite nel corso della settimana, “ma il dato di partenza resta quello di una scuola che inaugura il nuovo anno scolastico senza avere ancora tutte le proprie risorse al completo”. Il tema, dunque, non è soltanto quello delle cattedre vacanti, ma anche della possibilità per gli istituti di garantire fin dai primi giorni un’organizzazione pienamente stabile. Le prime settimane serviranno proprio a completare il quadro, tra nuove nomine, supplenze e assestamenti degli orari.

Nel frattempo, però, oggi si riparte. A tutti gli studenti lecchesi, ai docenti e al personale auguriamo un buon anno scolastico!