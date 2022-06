Scuola: premi e saluti all’istituto Badoni per la fine dell’anno

Fine anno di soddisfazioni all’istituto Badoni di Lecco

Premi e riconoscimenti ottenuti dagli studenti

LECCO – Molte sono state le iniziative protagoniste della fine dell’anno scolastico all’Istituto Badoni e che hanno visto come protagonisti studenti, docenti e personale Ata.

In ordine di tempo si collocano i Giochi della Chimica con due diverse competizioni: il 30 aprile scorso, in modalità online, si sono svolte le prove della fase regionale dei Giochi della Chimica, organizzati dalla Società Chimica Italiana. L’edizione di quest’anno, a livello nazionale, ha registrato numeri da record con 10299 studenti iscritti in rappresentanza di 612 scuole di tutto il paese.

Per quanto riguarda la Lombardia hanno preso parte alla competizione 174 studenti per la classe A (riservata agli studenti del biennio), 201 per la classe B (triennio non a indirizzo chimico) e 167 per la classe C (triennio ad indirizzo chimico). Il Badoni, come da tradizione, ha partecipato anche quest’anno con una delegazione di alunni delle classi seconde ITIS e del triennio del Liceo delle scienze applicate. Sono stati ottenuti buoni piazzamenti nella classe A con un decimo posto e complessivamente 5 alunni nelle prime 25 posizioni, risultati che hanno soddisfatto le prof.sse Di Bello e Maggioni.

Le due classi terze del Liceo scientifico delle scienze applicate hanno invece partecipato al concorso bandito da Lario Reti Holding, intitolato “L’acqua e i cambiamenti climatici”, aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Gli studenti, con la guida del prof. Valentino Bolognese, si sono cimentati in due differenti progetti in cui hanno approfondito il tema dell’acqua non solo dal punto chimico, ma legandolo anche al nostro territorio e agli effetti dei cambiamenti climatici in atto. La 3 B LS è arrivata a conquistare il 2° premio con un originale video dal titolo “Lecco, tra chimica e cambiamento”, visualizzabile sul sito della società promotrice del concorso.

Sempre gli studenti sono stati l’anima dei riconoscimenti conferiti dall’Istituto mercoledì 15 giugno dalla Dirigente Luisa Zuccoli, nell’Aula Gialla del Badoni, alla presenza di genitori, docenti e rappresentanti delle aziende interessate. Primo fra tutti il Premio “Antonio e Luigi Riva – Electro Adda”, istituito grazie alle risorse messe a disposizione dalla Electro Adda spa di Brivio e ormai giunto alla sua quinta edizione.

Il Premio, nato per ricordare la figura e l’opera dei fondatori dell’Azienda, intende valorizzare gli studenti dell’Istituto che abbiano dimostrato doti di conoscenza, competenza e spirito innovativo nella realizzazione di una particolare area di progetto sviluppata e realizzata durante l’anno.

Il concorso era riservato agli studenti di quarta e quinta di tutti gli indirizzi del Badoni, e metteva in palio un montepremi di euro 5.000,00 diviso tra i primi tre classificati.

Di seguito la classifica:

1° classificato – area di progetto “Handy”, realizzata da Orlandi Lorenzo e Panzeri Samuele.

2° classificato – area di progetto “MIPLA Analyzer”, realizzata da Valtolina Dario, Fioravanti Michael, Pirovano Matteo, Gianola Marcello.

3° classificato – area di progetto “OutOfBound”, realizzata da Bolsieri Sergio, Crimella Gabriele, De Blasio Alessandro, Malacarne Andrea, Marinoni Matteo, Rusconi Matteo, Sormani Francesco e Zambroni Stefano. Il progetto ha partecipato anche alla competizione Impresa in Azione, vincendo la fase regionale (martedì 17.05) e la fase del nord Italia (giovedì 26.05); ha preso parte alla fase nazionale (mercoledì 01.05), senza però entrare nel podio.

Un secondo riconoscimento è il premio “Seta”, nato con l’obiettivo di sponsorizzare le scelte post diploma delle studentesse meritevoli, in collaborazione con Easynet SpA e SETA Srl (Security Talent Academy) di Lecco.

Le motivazioni alla base di questa scelta sono principalmente due: stimolare l’avvicinamento femminile agli studi tecnologici da sempre considerati prevalentemente appannaggio maschile; sostenere la meritevole attività dell’Istituto Badoni, da sempre all’avanguardia nell’innovazione dei piani formativi.

Easynet riconosce l’innovazione e il supporto ai giovani talenti quali caratteristiche insite nel proprio DNA e per questo il premio SETA è stato ideato insieme a SETA Srl, nuova società del Gruppo che si occupa di formazione in ambito di cyber security e attualmente punta di diamante dell’innovazione tecnologica.

Per iscriversi al premio era indispensabile essere studentesse della classe quinta e aver frequentato presso il Badoni le classi terza e quarta con una media finale uguale o superiore a sette e presentare un testo su un aspetto legato alla sicurezza informatica scelto dalla Giuria dal Titolo: “Identità digitale: un biglietto da progettare e preservare”.

Vincitrici a pari merito sono state le studentesse Bertuletti Marta della classe 5 Als e Della Fontana Chiara della classe 5 DMM che, con giusto orgoglio hanno ritirato l’Attestato di Merito e il premio di euro 1500,00.

Ultimo, ma non per questo meno importante, è il Premio Prof. Enrico Sirtori che, dall’anno scolastico 2004/2005, vuole ricordare la memoria del prof. Enrico Sirtori, docente di Sistemi nell’indirizzo meccanico del Badoni e prematuramente scomparso che, con passione e professionalità, ha svolto il proprio ruolo all’interno dell’Istituto.

Il Premio viene attribuito per meriti agli studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte in possesso dei seguenti requisiti: promozione con la migliore media in assoluto tra le classi parallele; per le classi quinte, lo studente che avrà riportato la migliore media di ammissione all’ Esame di Stato per ogni indirizzo di specializzazione;

Il fondo stanziato come premio è di € 250,00 per ciascun vincitore.

Risultano vincitori del premio i seguenti alunni:

Classi 5: Chiara Della Fontana 5 DMM, Dario Valtolina 5 BAEC, Marco Melzi 5 BITL e Alessia Dell’Oro 5 BLS

Classe 4: Elisa Pomi 4 AETA

Classe 3: Nicolo’ Codara 3 BECE

Classe 2: Mattia Sala 2 BEE

Classe 1: Giulia Longhi 1 BLS.

L’Istituto ha anche salutato con un pizzico di commozione i docenti e il personale Ata che vanno in pensione, festeggiandoli con un piccolo rinfresco che ha avuto luogo presso il cortile interno della scuola; a tutti loro il riconoscimento per la passione, l’impegno e la dedizione profusi in anni di instancabile lavoro e l’invito a ritornare lungo i corridoi, anche solo per un saluto.