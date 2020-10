Scuola. Salgono a quattro le classi in quarantena a Galbiate, una al collegio Volta

Tampone positivo per un docente delle medie di Galbiate

Uno studente positivo, asintomatico, al Collegio Volta di Lecco

GALBIATE / LECCO – I casi di Coronavirus nelle scuole sono ormai all’ordine del giorno e alle medie di Galbiate, dove già uno studente era risultato positivo, ora sono quattro le classi poste in quarantena.

La decisione è stata presa dopo che un docente della stessa scuola, sottoposto a tampone, ha risultato infetto da Covid.

Sono state quindi sospese le attività didattica in presenza per le quattro classi dal 15 ottobre fino al 21 ottobre ed è stata attivata la didattica a distanza. Per le altre classi, invece, le lezioni proseguiranno regolarmente a scuola.

Gli altri docenti non saranno posti in quarantena ma saranno sottoposti a tampone.

Al Collegio Volta

Nel frattempo si è verificato un caso anche a Lecco, al Collegio Volta, dove è risultato positivo uno studente. La famiglia ha chiesto di poter effettuare il tampone dopo un contatto ravvicinato con una persona infetta ed è stato verificato il contagio. Lo studente sarebbe asintomatico, non avrebbe quindi manifestato problemi di salute. Anche i suoi compagni, fanno sapere dalla scuola, stanno tutti bene e sono stati posti in isolamento precauzionale a casa.