Scuola, sette istituti comprensivi lecchesi senza dirigente scolastico

L’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato l’elenco delle sedi libere

Domande entro il 17 agosto

LECCO – Alla vigilia del nuovo anno scolastico, sette istituti comprensivi della provincia di Lecco risultano ancora privi di un dirigente scolastico titolare. A confermarlo è l’elenco ufficiale delle sedi libere pubblicato nei giorni scorsi dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Le scuole interessate si trovano in diversi comuni del territorio. A Colico è vacante la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di via al Bacco 54 (codice LCIC806008, fascia B), mentre a Costa Masnaga manca il dirigente per l’Istituto Comprensivo di via Marconi 32 (codice LCIC815003, fascia B). Situazione analoga a Galbiate, dove l’I.C. Galbiate in via Unità d’Italia 9 (codice LCIC82000E, fascia B) attende un nuovo dirigente.

Nel capoluogo, l’I.C.S. Don G. Ticozzi – Lecco 2, in via Mentana 48 (codice LCIC82400T, fascia A), è attualmente senza guida, così come l’I.C. Giovanni XXIII di Premana, in via Papa Luciani 2 (codice LCIC802001, fascia C). Anche a Robbiate, l’I.C. di via Brianza 11/13 (codice LCIC81600V, fascia A) è tra le sedi libere, insieme all’I.C. Valmadrera di via Fra Cristoforo 6 (codice LCIC81200G, fascia B).

Le graduatorie per la copertura degli incarichi dirigenziali resteranno aperte fino al 17 agosto, termine entro il quale i candidati interessati dovranno presentare domanda.

L’assegnazione dei dirigenti a queste scuole sarà fondamentale per garantire continuità e organizzazione nella gestione didattica e amministrativa, soprattutto in vista delle sfide del nuovo anno scolastico.