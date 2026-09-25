Scuola superiore, tre incontri per i genitori: come accompagnare i figli nella scelta

Gli appuntamenti online sono in programma il 5, 14 e 20 ottobre alle 20.30 e saranno condotti dalla pedagogista Cristina Crippa

Informazioni e consigli pratici per accompagnare ragazze e ragazzi di terza media verso una scelta consapevole

LECCO – Scegliere quale scuola frequentare dopo la terza media significa iniziare a prendere una decisione importante sul proprio percorso, tra possibilità da valutare e dubbi da sciogliere. Per aiutare i genitori ad accompagnare ragazze e ragazzi in questo passaggio vengono proposti tre incontri online gratuiti dedicati alla scelta della scuola superiore.

Gli appuntamenti saranno condotti dalla pedagogista Cristina Crippa e offriranno informazioni e consigli pratici per sostenere i figli verso una scelta consapevole, affrontando dubbi e incertezze legati al futuro percorso scolastico. Il contenuto sarà lo stesso in tutte e tre le serate, permettendo così alle famiglie di scegliere la data più adatta alle proprie esigenze.

Gli incontri si terranno lunedì 5, mercoledì 14 e martedì 20 ottobre, sempre alle 20.30 e in modalità online. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione attraverso gli appositi moduli, uno per ciascuna delle tre date. Le informazioni per partecipare sono disponibili anche sul sito di Living Land.

A promuovere il percorso sono gli Ambiti Territoriali di Bellano e Lecco, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Impresa Sociale Girasole, Consorzio Consolida, Informagiovani di Lecco e il progetto IANG – Insieme ai Nostri Giovani dei Comuni del Polo Valle San Martino: Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a s.gilardoni@mestierilombardia.it.