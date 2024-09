Scuole, anche quest’anno meno iscritti: “Colpa del calo demografico”

4.800 gli alunni iscritti nelle scuole cittadine, dagli asili alle medie

L’assessore Torri: “Continua la sfida per riuscire ad offrire proposte didattiche e formative sempre più attrattive”

LECCO – Il calo demografico in atto si riflette anche quest’anno sulle iscrizioni alle scuole cittadine, dall’infanzia alle scuole medie. Lo confermano i numeri che arrivano da Palazzo Bovara: all’anno scolastico che sta per iniziare (la prima campanella suonerà il 12 settembre) sono iscritti complessivamente poco meno di 5 mila alunni (4.800 per l’esattezza), di cui 1087 bambini alla scuola dell’infanzia (lo scorso anno erano 1.110), 2.057 alle scuole scuole primarie (lo scorso anno erano 2.100) e 1.656 alle scuole medie (lo scorso anno erano 1.758).

Per quanto riguarda le scuole statali comunali, sono 283 i bimbi iscritti alle scuole dell’infanzia, 1.388 quelli iscritti alle primarie e 1.172 alle scuole secondarie di I grado (scuole medie). Alle scuole dell’infanzia paritarie sono iscritti invece 804 bimbi, alle primarie 659 e alle medie 484.

“Questi numeri in lieve diminuzione rispetto allo scorso anno scolastico riflettono sicuramente il calo demografico in atto – il commento dell’assessore Emanuele Torri (Istruzione) – la nostra sfida come amministrazione è quella di riuscire, insieme alle scuole, insegnanti e dirigenti scolastici, ad offrire proposte didattiche e formative sempre più attrattive per fare sì che sempre più famiglie decidano di trasferirsi a Lecco anche per frequentare le scuole”.

Quest’anno scolastico avrà un’importante novità, come ricordato, ovvero l’attivazione, alla scuola De Amicis, di un indirizzo Montessoriano: 14 i bimbi iscritti alla classe prima. Per il quarto anno consecutivo la primaria di Chiuso proporrà invece la ‘Scuola Senza Zaino’. Nell’ambito del progetto Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti invece alcune scuole saranno coinvolte in percorsi didattici e formativi innovativi.

“L’offerta delle scuole cittadine, dall’infanzia alle medie, è sicuramente di qualità anche grazie all’impegno profuso dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici, supportati dall’amministrazione comunale anche dal punto di vista economico” ha continuato Torri “questa è una sinergia vincente nella logica di una comunità educante”.

In relazione al più alto numero di bimbi iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie della città Torri ha commentato: “E’ l’esito di una storia, a Lecco le scuole paritarie sono presenti in maniera capillare, in tutti i rioni, e questo porta sempre più famiglie a sceglierle per i propri figli, sia per motivi di prossimità che per le proposte educative. L’attenzione del Comune ai nostri asili comunque è massima, quest’anno nel Piano di Diritto alla Studio finanzieremo dei progetti di psicomotricità proprio nelle scuole dell’infanzia statali anche per dare supporto pedagogico alle insegnanti”.

Se già questa settimana alcuni nidi e scuole dell’infanzia hanno già riaperto, gli alunni delle primarie e delle secondarie di I grado riprenderanno le lezioni il 12 settembre: “A tutti gli studenti l’augurio che questo anno scolastico possa essere vissuto all’insegna della serenità e del gusto della scoperta – il messaggio che Torri ha voluto rivolgere agli alunni – un ringraziamento agli insegnanti e a tutti quelli che lavorano nelle scuole, presidio educativo fondamentale della nostra società”.