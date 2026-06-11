Servizio civile, anche un giovane lecchese alla parata del 2 giugno a Roma

Nicolò Stanco, volontario all’Ufficio del Giudice di Pace di Lecco, selezionato tra i 50 ragazzi che hanno sfilato ai Fori Imperiali per il Servizio Civile Universale

“Rappresentare tutti i giovani d’Italia in un anno così speciale mi ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande”

LECCO – C’era anche un rappresentante della Provincia di Lecco alla tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma in occasione della Festa della Repubblica.

Si tratta di Nicolò Stanco, giovane operatore volontario attualmente impegnato nel Servizio Civile Universale presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Lecco, scelto per far parte della delegazione composta da 50 giovani provenienti da tutta Italia incaricati di rappresentare il Servizio civile davanti alle massime autorità dello Stato e ai cittadini.

La partecipazione alla sfilata è stata il risultato di un percorso selettivo e formativo particolarmente impegnativo. Per oltre due settimane Nicolò ha infatti preso parte a un intenso programma di preparazione alla parata, svolto prima alla Scuola Allievi Carabinieri “Orlando De Tommaso” di Roma e successivamente al Centro di selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia.

Un’esperienza che ha permesso ai giovani volontari di condividere momenti di formazione, spirito di squadra e preparazione in vista dell’importante appuntamento istituzionale.

La parata del 2026 ha assunto un significato ancora più speciale perché coincisa con due importanti ricorrenze: l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e il 25° anniversario dell’istituzione del Servizio Civile Nazionale.

“Marciare in via dei Fori Imperiali, sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica e di migliaia di cittadini, è stata un’emozione indescrivibile che porterò dentro di me per sempre – racconta Nicolò Stanco –. Rappresentare tutti i giovani d’Italia in un anno così speciale mi ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Ogni giorno, nel mio servizio all’Ufficio del Giudice di Pace di Lecco, cerco di mettermi al servizio della collettività per rendere la giustizia più vicina ai cittadini. Essere a Roma è stato il coronamento di questo impegno”.

Soddisfazione anche da parte della Provincia di Lecco. “La partecipazione di Nicolò alla sfilata del 2 giugno è motivo di grande orgoglio per il nostro territorio – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliera provinciale delegata al Servizio civile Silvia Bosio –. Essere stato selezionato tra soli 50 volontari su oltre 62 mila operatori attualmente in servizio in Italia dimostra l’eccezionalità di questo risultato e la qualità dei giovani che il nostro territorio sa esprimere”.

A sottolineare il valore dell’esperienza è anche Mario Falbo, tutor personale del giovane volontario: “Vedere un nostro ragazzo sfilare ai Fori Imperiali in una ricorrenza così importante è motivo di grande emozione. La sua presenza a Roma testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente dai volontari del Servizio civile sul territorio, anche all’interno di realtà delicate e fondamentali come gli uffici giudiziari. Presso il Giudice di Pace di Lecco il Servizio civile rappresenta non solo un supporto operativo, ma anche un importante punto di contatto tra istituzioni e cittadini, contribuendo a promuovere legalità e trasparenza”.

Un riconoscimento che porta così la Provincia di Lecco sotto i riflettori nazionali e valorizza l’impegno dei giovani che scelgono di dedicare parte del proprio percorso personale al servizio della comunità.