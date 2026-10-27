Servizio civile e agricoltura sociale, l’Opera Don Guanella cerca giovani

Nel Lecchese il progetto “Agricoltura multifunzionale di prossimità 2” coinvolge Cascina Don Guanella a Valmadrera

Le domande vanno presentate online entro le 14 del 6 novembre 2026

LECCO – Avvicinare i giovani alla cultura contadina, alla filiera agroalimentare e all’inclusione socio-educativa attraverso un’esperienza formativa sul campo. È l’obiettivo di “Agricoltura multifunzionale di prossimità 2”, il progetto di Servizio Civile Universale promosso dall’Opera Don Guanella, che coinvolge tre sedi tra le province di Como e Lecco.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma ministeriale DOL, entro le 14 di venerdì 6 novembre 2026. L’iniziativa si rivolge ai giovani interessati a conoscere da vicino le potenzialità dell’agricoltura sociale, un settore che mette in relazione la produzione agricola con percorsi educativi, inclusione e inserimento lavorativo.

Il progetto punta a trasmettere competenze specifiche, migliorare le prospettive occupazionali dei partecipanti e far conoscere le attività di agricoltura sociale nelle strutture coinvolte e nelle comunità locali. Tra le finalità figurano anche la valorizzazione delle pratiche agricole tradizionali e la conservazione del patrimonio di conoscenze legato alla cultura contadina.

Le sedi interessati sono tre. In provincia di Como il percorso si svolgerà a Lora, alla Casa di Gino, realtà impegnata nell’accoglienza e nella solidarietà, dove i giovani potranno affiancare attività educative legate alla natura e alla cura delle persone in condizione di fragilità.

Nel Lecchese è coinvolta Cascina Don Guanella, a Valmadrera, dove agricoltura a chilometro zero, viticoltura e zootecnia rappresentano strumenti per favorire l’inserimento lavorativo di ragazzi in situazioni di difficoltà.

La terza sede è a Cassago Brianza, dove le attività nell’orto, in serra e nel giardinaggio vengono utilizzate in percorsi educativi e laboratoriali rivolti a persone con disabilità, con l’obiettivo di promuoverne l’autonomia e l’inclusione.

Il progetto intende quindi coniugare l’apprendimento di competenze professionali con la conoscenza delle realtà sociali del territorio. Accanto alla dimensione pratica, i volontari saranno coinvolti nella promozione delle attività e nella diffusione della consapevolezza sul ruolo che l’agricoltura e la filiera agroalimentare possono svolgere nei servizi socio-educativi.

Per i partecipanti, il Servizio Civile rappresenta un’occasione per mettersi alla prova, acquisire esperienze utili per il futuro professionale e contribuire alle attività delle comunità coinvolte.

I dettagli sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito di CESC Project, alla pagina dedicata al progetto: serviziocivile.cescproject.org/progetti/agricoltura-multifunzionale-di-prossimita-2.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente Elisabetta Caronni all’indirizzo caronni.elisabetta@guanelliani.it oppure al numero 031 296783.