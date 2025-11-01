Sgambata Maggianico-Camposecco e lavori, le modifiche alla viabilità

Il Comune di Lecco ricorda le seguenti modifiche alla viabilità

LECCO – Questa domenica 2 novembre è in programma 37° sgambata Maggianico – Camposecco – Maggianico, per il cui svolgimento è previsto il divieto di transito dalle 9 alle 11, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, in via Zelioli, via Paisiello, via Alle Fornaci (tratto compreso tra via Paisiello e via Donizetti), via Donizetti, (sentieri di montagna sino a località Camposecco), via Pergolesi, via Mascagni, via Alla Fonte, via San Rocco.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità della prossima settimana, il Comune ricorda n maniera particolare quelle determinate dalla PolimiRun Winter in programma domenica 9 novembre a partire dalle 9.30.

Si segnalano inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 5 novembre:

viale VALSUGANA altezza civico 4, restringimento per posa pozzetto il 3 novembre;

via GIORGIO ENRICO FALK altezza civico 1, divieto di transito dalle 8 del 3 novembre alle 17.30 del 21 novembre;

controviale LUNGOLARIO CESARE BATTISTI, tratto compreso tra il civico 13 e l’intersezione con via Torri Tarelli, divieto di transito per occupazione suolo pubblico, dalle 8 alle 12 il 3 novembre;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, altezza civico 94, restringimento regolamentato tramite movieri per spostamento e potenziamento impianto dal 5 al 7 novembre;

via MASACCIO, altezza intersezione via Tonio da Belledo, restringimento per realizzazione accesso carraio il 6 e 7 novembre;

via GHISLANZONI, tratto compreso tra i civici 24 e 28, divieto di transito per occupazione suolo pubblico dalle 6 alle 7 dei giorni 7 e 13 novembre.

Vi segnaliamo, infine, che, in occasione della processione del 1° novembre, è istituito il divieto di transito, a partire dalle 15.20 e limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione, in via San Nicolò, via Ongania e attraversamento di via Parini. A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371