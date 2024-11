Si riaccendono le Luci su Lecco: dal 23 novembre la città si illumina per il Natale

Grazie agli Amici di Lecco tornano le proiezioni luminose sui palazzi di Piazza Cermenati e Piazza XX Settembre

Tante le sorprese per l’edizione 2024 della bella iniziativa… per scoprirle basta seguire le stelle

LECCO – E’ ormai dal 2019 che l’Associazione Amici di Lecco promuove l’iniziativa Luci su Lecco per illuminare il Natale con le proiezioni nella piazze del centro città. E’ stata presentata oggi, nella sede di Confcommercio Lecco, l’edizione 2024 dell’iniziativa che ogni anno è sempre più apprezzata ed è in grado di attrarre migliaia di turisti.

“Anche quest’anno vogliamo stringerci attorno alla nostra città e mostrarla in tutta la sua bellezza almeno nel periodo Natalizio – ha detto Antonio Peccati, presidente degli Amici di Lecco -. Da oggi fino all’inaugurazione del 23 novembre vogliamo far nascere la curiosità e alimentare l’immaginazione, soprattutto nei bambini, per le proiezioni che regalano sempre tanta gioia”.

Tante le novità di quest’anno tra cui il video mapping più lungo di sempre sulla facciata di Palazzo delle Paure (oltre 10 minuti), il villaggio di Babbo Natale con un Babbo Natale gigante, un pianoforte luminoso da suonale con i piedi e una scintillante cassetta delle lettere, oltre a un albero e un libro parlanti collocati nelle piazze del centro: “Non vogliamo però svelare tutte le novità per non rovinare la sorpresa – ha aggiunto Peccati -. E’ importante però in questa sede ringraziare il Comune di Lecco che fornisce l’energia elettrica, gli tutti sponsor, la Camera di Commercio e i commercianti di Lecco che partecipano sempre in maniera significativa”.

Un ringraziamento anche agli Amici di Lecco: “Mi piace questa continua voglia di migliorarsi che si vive all’interno dell’associazione e del gruppo di lavoro – ha concluso Peccati -. L’obiettivo è offrire uno spettacolo sempre migliore. Sarà una grande festa e il ringraziamento va agli Amici di Lecco che rispondono sempre con grande generosità; la speranza è che il gruppo cresca sempre più, perché più siamo e più riusciamo a fare bene”.

Alla presentazione sono stati portati i saluti del presidente di Acinque Energia Stefano Simonetti , di Franco Pozzi – Spettacoli e coreografie pirotecniche che sostengono l’iniziativa. Presenti, invece, i titolari delle agenzie Axa di Lecco Giulio Bonaiti e Filippo Sala: “E’ un onore per noi sostenere questa iniziativa in cui crediamo sinceramente – hanno detto -. Il nostro grazie va agli organizzatori che riescono sempre a creare uno spettacolo bellissimo”.

Non solo proiezioni, ma anche luminarie

E poi c’è anche l’iniziativa delle luminarie sostenute dai commercianti, nata nell’ormai lontano 2006, che è stata curata dalla società PassioneEventi Public Relations, coordinata da Confcommercio Lecco (installazione a cura di Onlight PF di Pozzi Franco). Se l’anno scorso furono 150 i commercianti ad aderire, quest’anno si è raggiunta quota 180: “Siamo molto soddisfatte del risultato – hanno detto Francesca Vismara e Alessia Azzolina -. Abbiamo potuto ampliare anche le vie nelle quali risplenderanno le luci che quest’anno includeranno anche Viale Adamello, Via Volta e Via Leonardo Da Vinci”.

Le vie illuminate: via Airoldi, via Anghileri, via Carlo Cattaneo, via Carlo Porta, via Cavour, viale Dante, piazza Manzoni, via F.lli Cairoli, piazzetta Isolago, piazza Del Pozzo, Lungolario Isolnzo, vicolo della Torre, corso Martiri, via Mascari, via Petrarca, via Roma, viale Turati, viale Adamello, via Da Vinci, via Volta.

L’accensione ufficiale delle proiezioni sui palazzi delle piazze XX Settembre e Cermenati (progetto ditta Proietta) è in programma sabato 23 novembre alle ore 17 con la partecipazione dell’Accademia Corale di Lecco. Le Luci su Lecco risplenderanno tutti i giorni (fino al 7 gennaio) dalle ore 17 alle ore 23.30. Lungo le vie cittadine, inoltre, verranno posizionate delle stelle per creare un percorso che possa accompagnare i turisti fino al centro città. Anche per quest’anno lo spettacolo è assicurato.

Gli Amici di Lecco

21 imprenditori e imprenditrici fanno parte dell’associazione che promuove Luci su Lecco (www.amicidilecco.it): Paolo Airoldi, Eufrasio Anghileri, Guido Baggioli, Antonio Bartesaghi, Marco Berera, Andrea Beri, Massimo Campa, Natale Castagna, Luigi Colombo, Ercole Crippa, Gioielleria De Pascalis, Maria Grazia Dell’Oro, Mario Invernizzi, Ausilia Irace, Emilio Panzeri, Antonio Peccati, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, Mario Sangiorgio, Antonio Tirelli, Paolo Valassi.