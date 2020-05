Si ricomincia a sognare… anche il videomaker Yuri Palma celebra la fase 2

Un nuovo lavoro per per parlare di rinascita

Timelapse tra Lecco, Como, l’alta Brianza

LECCO – Dopo settimane difficilissime, dopo mesi di lockdown, anche il videomaker Yuri Palma ha voluto celebrare con un nuovo lavoro questo importante momento di rinascita. Tre anni dopo il volume 4, ecco il quinto episodio della saga “Motion”. Timelapse visibili perfino in 8k (e ovviamente anche in 4k o meno) tra Lecco, Como, l’alta Brianza ma anche un lavoro durato giorni e giorni (più di 50), appostamenti alla ricerca dell’emozione più alta. Sei minuti di immagini per ritornare a sognare fra montagne, colline e la magia di acque incastonate.