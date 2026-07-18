Siccità, dalla Lombardia un nuovo accordo con gli idroelettrici: garantiti 5 milioni di metri cubi d’acqua al giorno

L’intesa consente di rallentare la discesa dei laghi e assicurare l’irrigazione dei campi fino al 24 luglio

Sertori: “Strategia vincente, ma servono soluzioni per il futuro”

LECCO – Nuove risorse idriche per fronteggiare l’emergenza siccità in Lombardia. È stato raggiunto un accordo tra Regione Lombardia e gli operatori idroelettrici che consentirà, fino al 24 luglio, di garantire maggiori disponibilità d’acqua per sostenere l’irrigazione agricola e mantenere le portate dei principali corsi d’acqua regionali.

L’intesa prevede circa 5 milioni di metri cubi di acqua al giorno sul bacino dell’Adda, dalla Valtellina fino al lago di Como, e 1 milione di metri cubi al giorno per il bacino dell’Oglio. Un quantitativo che permetterà di rallentare la discesa dei livelli dei laghi e proseguire con l’erogazione necessaria per l’irrigazione dei campi.

“L’intesa raggiunta è di particolare rilevanza perché garantisce circa 5 milioni di metri cubi al giorno sul bacino dell’Adda e 1 milione per l’Oglio – spiega l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica Massimo Sertori –. Ciò rallenterà la discesa dei nostri laghi e permetterà di proseguire con un’erogazione che ci consente di bagnare ancora i campi”.

Nel corso del tavolo regionale per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica è stato inoltre definito un accordo con la Provincia autonoma di Trento: attraverso la società HDE, che gestisce gli invasi in Trentino a monte del lago d’Idro, saranno messi a disposizione 9 milioni di metri cubi d’acqua per sostenere il bacino del Chiese.

La situazione resta critica, ma lontana dai livelli del 2022

La situazione delle riserve idriche lombarde resta sotto attenzione, ma i dati mostrano un quadro meno grave rispetto alla crisi del 2022.

Secondo le rilevazioni di Arpa Lombardia aggiornate al 12 luglio 2026, il deficit idrico regionale si attesta al 43,4%, contro il 60% registrato nello stesso periodo del 2022.

Nel dettaglio, il deficit riguarda il Ticino (-53,3%), l’Adda (-45,3%), il Brembo (-46,7%), il Serio (-31,9%), l’Oglio (-47,3%), il Chiese (-44,9%) e il Mincio (-22,5%).

«Siamo partiti tre mesi fa con un deficit importante di risorsa idrica – sottolinea Sertori – e il tavolo ha deciso di attuare una gestione parsimoniosa, considerando anche le previsioni disponibili. A consuntivo possiamo dire che è stata una strategia vincente: nonostante la scarsità d’acqua siamo riusciti ad arrivare alla conclusione del primo raccolto per la maggior parte delle colture».

Tra le situazioni più delicate resta quella della Lomellina, che dipende sia dal lago Maggiore sia dal Canale Cavour, con criticità affrontate attraverso il confronto con la Regione Piemonte.

Beduschi: “Garantito il primo raccolto, ora serve programmare il futuro”

All’incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, le associazioni di categoria, gli enti regolatori dei grandi laghi e i consorzi di bonifica.

“Abbiamo una situazione di stress importante del sistema idrico regionale – commenta Beduschi – ma abbiamo avuto la certezza di poter garantire il minimo indispensabile per portare alla fine il primo raccolto. In agricoltura significa garantire il reddito e salvare un’intera stagione”.

Secondo l’assessore, il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, dagli operatori idroelettrici al comparto agricolo fino agli utilizzatori civili.

“La nostra forza sta nell’ascolto del territorio e nel costante monitoraggio – conclude Beduschi – che ci consente di gestire al meglio la risorsa idrica e il suo utilizzo, diventando un modello anche a livello nazionale”.

Regione Lombardia sottolinea però la necessità di interventi strutturali nel medio e lungo periodo per affrontare condizioni di scarsità idrica destinate a ripetersi sempre più frequentemente.

TAVOLO REGIONALE PER L’UTILIZZO IN AGRICOLTURA DELLA RISORSA IDRICA