Sicurezza e convivenza civile: il Prefetto incontra i sindaci del territorio

LECCO – Convivenza civile, sicurezza, integrazione dei cittadini stranieri e valorizzazione delle peculiarità dei diversi territori che costituiscono la provincia. Si è tenuto ieri, venerdì 17 ottobre, l’incontro tra il prefetto Paolo Ponta e i sindaci della Provincia e i presidenti delle comunità montane per rinsaldare il già forte legame tra Prefettura e autonomie locali, nell’interesse della cittadinanza.

Durante l’incontro il prefetto, dopo aver brevemente ricordato il ruolo dell’ufficio territoriale del governo quale rappresentanza generale dello stato al servizio della collettività,, ha confermato la piena disponibilità a supporto delle esigenze degli enti locali in applicazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà.

E’ seguito un dialogo con gli amministratori presenti, con particolare riguardo alle tematiche della convivenza civile, della sicurezza, dell’integrazione dei cittadini stranieri e della valorizzazione delle peculiarità dei diversi territori che costituiscono la provincia. In particolare, sono state sottolineate le utili sinergie del sistema multilivello di protezione civile.