Sicurezza stradale. Da Regione 200 mila euro per interventi a Bellano e Bosisio Parini

Via libera dalla Giunta lombarda al piano da 3 milioni di euro destinato ai Comuni

L’assessore Terzi: “Risorse importanti per realizzare interventi attesi dai territori e migliorare la qualità delle infrastrutture”

LECCO – Anche il territorio lecchese beneficerà dei nuovi finanziamenti messi a disposizione da Regione Lombardia per il miglioramento della viabilità comunale. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, ha infatti approvato un provvedimento che stanzia complessivamente 3 milioni di euro per sostenere 27 interventi distribuiti in nove province lombarde.

Per la provincia di Lecco sono previsti due interventi, nei Comuni di Bellano e Bosisio Parini, che potranno contare su un contributo regionale complessivo di 200 mila euro destinato a opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, messa in sicurezza, riqualificazione della viabilità e interventi finalizzati a rendere la mobilità più efficiente.

I Comuni interessati dovranno presentare la propria domanda attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi entro il 15 settembre 2026.

«Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Claudia Maria Terzi – conferma ancora una volta la propria attenzione verso la sicurezza stradale e il miglioramento della rete viaria locale. Attraverso questo provvedimento mettiamo a disposizione dei Comuni risorse importanti per realizzare interventi attesi dai territori, migliorando la qualità delle infrastrutture a servizio di cittadini, automobilisti, ciclisti e pedoni. Confidiamo nella massima collaborazione degli enti locali affinché le domande vengano presentate in tempi rapidi e le risorse possano tradursi rapidamente in opere concrete».

L’intero programma regionale prevede un investimento complessivo superiore a 5,6 milioni di euro, di cui 3 milioni finanziati direttamente da Regione Lombardia attraverso la legge di bilancio regionale 2026, nell’ambito del Piano Lombardia.

Le nuove risorse si inseriscono in un percorso già avviato negli ultimi anni. Grazie al Piano Lombardia, infatti, la Regione ha finanziato complessivamente 750 interventi per un valore di circa 540 milioni di euro, dei quali 390 milioni coperti con fondi regionali.

Per il Lecchese si tratta di un’opportunità concreta per migliorare infrastrutture strategiche e aumentare la sicurezza della circolazione, sostenendo interventi attesi dalle amministrazioni locali e dai cittadini.