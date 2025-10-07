Sicurezza stradale: esercitazioni e nuovi piani in vista delle Olimpiadi 2026

La riunione del COV ieri, lunedì

LECCO – La sicurezza delle strade resta una priorità per la provincia di Lecco. Se n’è discusso ieri durante il Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), proprio durante la settimana dedicata alla Protezione civile.

Un incontro importante per fare il punto sulla situazione della viabilità locale e per pianificare le prossime azioni in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che porteranno inevitabilmente un aumento dei flussi di traffico anche lungo la sponda lecchese del Lario.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Provincia e Comune di Lecco, AREU 118, ANAS, RFI e Trenord.

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra enti, una sinergia che ha già dato prova di efficacia in occasioni recenti, come durante l’emergenza provocata dalla caduta di un masso sulla Statale 36.

Il Comitato ha deciso di organizzare una serie di esercitazioni per verificare la rapidità e l’efficacia delle risposte in caso di emergenze viabilistiche. A queste simulazioni parteciperanno tutte le forze di soccorso, con un calendario che verrà definito nelle prossime settimane. L’obiettivo è testare sul campo le procedure di intervento e migliorare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.

Non solo operatività ma anche pianificazione. Il C.O.V. ha infatti stabilito di rivedere e aggiornare i piani di emergenza relativi alle principali arterie stradali della provincia, in particolare la SS36 e la SS36Racc, per renderli più aderenti agli scenari di rischio attuali. Le proposte saranno discusse nei prossimi giorni in appositi tavoli tecnici.

In chiusura della riunione, il Comitato ha confermato le regole già in vigore per i cantieri stradali: lavori prevalentemente in orario notturno e sospensione nei fine settimana, così da ridurre al minimo i disagi per automobilisti e residenti, anche oltre il periodo estivo.