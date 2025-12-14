Sicurezza stradale: prevenzione ed educazione per ridurre distrazione, prima causa di incidenti

Presentati i dati del “Rapporto Incidentalità” di Polis-Lombardia

Nel 2024, in Lombardia, si sono registrati oltre 30.000 incidenti stradali, che hanno causato 383 vittime e circa 39.000 feriti

LECCO – Dal 2010 al 2023, in Lombardia, le vittime da incidenti stradali sono diminuite del 32% a fronte di una riduzione del 26% in tutto il territorio nazionale. Nell’ultimo anno, invece, si è registrata un’inversione di tendenza, con un leggero aumento. Questi alcuni dei dati presentati a Palazzo Lombardia nel corso del convegno ‘Concentrati sulla vita. Disattenzione: un nemico invisibile per la sicurezza stradale’, organizzato in collaborazione con PoliS-Lombardia, a cui ha partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

“Stiamo lavorando su politiche di prevenzione e sicurezza – sottolinea l’assessore – come ad esempio il progetto Smart, che sta riportando risultati importanti e concreti, grazie al quale vengono intensificati i controlli sulle strade, soprattutto nei confronti dei giovani nelle giornate considerate critiche di venerdì, sabato e domenica”.

I dati, presentati da PoliS-Lombardia nel ‘Rapporto incidentalità 2024’ nel corso del convegno a cui hanno partecipato Forze dell’ordine e di polizia, Università, medici e operatori del mondo sanitario, evidenziano che nel 2024, in Lombardia, si sono registrati oltre 30.000 incidenti stradali, che hanno causato 383 vittime e circa 39.000 feriti.

“Come Regione Lombardia – spiega La Russa – siamo impegnati da oltre un decennio con Aci e Inail in un ampio progetto formativo per la promozione di una cultura della sicurezza stradale per limitare i comportamenti scorretti. Il nostro obiettivo è impegnarci in attività di educazione per ridurre gli incidenti stradali per i quali la distrazione rappresenta ancora la prima causa e l’uso del telefono, anche in vivavoce, rimane un comportamento scorretto e pericoloso per noi e per gli altri”.