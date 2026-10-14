Sicurezza sul lavoro, la UIL chiede una svolta: a Lecco malattie professionali +45,9%

Nei primi otto mesi del 2026 le denunce di infortunio nel Lecchese aumentano del 4%

Il coordinatore Dario Esposito chiede interventi concreti sulla prevenzione. Per il sindacato l’obiettivo resta “Zero Morti sul Lavoro”

LECCO – Più prevenzione, controlli efficaci e responsabilità concrete da parte delle imprese. È la richiesta della UIL Lombardia di fronte all’aumento degli infortuni e delle malattie professionali registrato nei primi otto mesi del 2026. Un quadro che coinvolge anche il Lecchese, dove le denunce di infortunio sono cresciute del 4%, mentre quelle per malattia professionale hanno segnato un incremento del 45,9%.

I dati INAIL, aggiornati al periodo gennaio-agosto e riportati dal sindacato, restituiscono una situazione che la UIL considera ormai un’emergenza sociale ed economica. In Lombardia le denunce complessive di infortunio hanno raggiunto quota 75.293, con un aumento del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le denunce di malattia professionale sono invece salite a 3.556, il 8,2% in più rispetto all’anno precedente.

Sul fronte degli incidenti mortali, le denunce sono 101, contro le 97 dei primi otto mesi del 2025. Di queste, 76 riguardano decessi avvenuti in occasione di lavoro, rispetto ai 68 dello scorso anno, con una crescita dell’11,8%. Numeri provvisori, sottolinea il sindacato, ma sufficienti a richiamare l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di tutela nei luoghi di lavoro.

La posizione della UIL va oltre la lettura statistica e punta direttamente sulle responsabilità politiche e aziendali. Antonio Albrizio, segretario generale UIL Lombardia, chiede un cambio di passo anche sul piano legislativo, a partire dall’introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

“Siamo di fronte a una vera e propria emergenza sociale ed economica, che non può più essere affrontata con i soliti appelli di circostanza. Quando un lavoratore esce di casa e non vi fa ritorno perché le norme di sicurezza sono state sacrificate sull’altare del profitto, della velocità e dei subappalti a cascata, non parliamo di una fatalità o di una tragica disgrazia, ma di un vero e proprio crimine”, afferma Albrizio.

Da qui la richiesta di sanzioni esemplari, di una Procura nazionale dedicata e dell’interdizione immediata dagli appalti pubblici per le aziende che non rispettano le tutele dei lavoratori. “Nessun bilancio aziendale può valere una vita umana”, conclude il segretario generale.

L’aumento delle denunce riguarda tutte le province lombarde, seppure con intensità differenti. Milano registra il volume più elevato di infortuni, con 25.176 casi (+6,6%) e 26 decessi complessivi. A Brescia le denunce sono 10.759 (+5,9%), mentre le morti salgono da 18 a 22. Bergamo conta invece 8.685 infortuni (+7,4%) e 14 decessi.

Gli incrementi percentuali più marcati si registrano a Pavia, con un +10,1% e 3.321 denunce, seguita da Como (+9,2%, 3.795 casi), Lodi (+8,6%, 1.668 casi) e Monza e Brianza (+8,4%, 5.257 casi). A preoccupare è anche l’andamento delle malattie professionali: oltre al dato lecchese, spicca quello di Mantova, dove le denunce sono passate da 161 a 294, con un aumento dell’82,6%. In Sondrio la crescita è del 77,8%.

Un ulteriore fronte di attenzione riguarda gli infortuni in itinere, cioè quelli che si verificano durante il tragitto tra casa e lavoro. In Lombardia le denunce sono salite a 13.167, contro le 12.410 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 6,1%. Si tratta del 17,5% di tutte le denunce regionali, un dato che richiama l’attenzione anche sui temi della mobilità e della sicurezza degli spostamenti quotidiani.

La UIL segnala inoltre la situazione degli studenti e dei percorsi di PCTO, l’ex alternanza scuola-lavoro. La stima regionale sfiora le 12.600 denunce tra gli studenti, pari a circa il 24% del totale nazionale. Nella fascia fino a 14 anni, le denunce raggiungono quota 10.572, con un aumento dell’11,8%. Per il sindacato, la prevenzione deve quindi diventare una priorità anche nei percorsi formativi, fin dai banchi di scuola.

Sul piano operativo, l’obiettivo è evitare che la sicurezza si riduca a una serie di adempimenti formali. Vittorio Sarti, segretario confederale UIL Lombardia, richiama la necessità di intervenire sull’organizzazione del lavoro, sui carichi e sui ritmi, sulla formazione e sulla gestione degli appalti, rafforzando al tempo stesso il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.

“Nei primi otto mesi del 2026 in Lombardia le denunce di infortunio salgono a 75.293 e quelle di malattia professionale a 3.556. Le denunce d’infortunio con esito mortale in occasione di lavoro passano da 68 a 76. Sono dati provvisori, ma chiedono una risposta concreta: più prevenzione nelle attività quotidiane, ascolto dei rappresentanti dei lavoratori e verifica dell’efficacia delle misure adottate dalle imprese”, sottolinea Sarti.

“Non possiamo accettare la logica della rassegnazione né quella dei meri adempimenti burocratici: occorre intervenire concretamente su ritmi, carichi di lavoro, filiere degli appalti e formazione. L’obiettivo resta uno solo: Zero Morti sul Lavoro“, aggiunge.

Nel Lecchese, il dato sulle malattie professionali rappresenta un segnale particolarmente significativo. Dario Esposito, coordinatore UIL Lombardia di Lecco, invita a partire dall’organizzazione del lavoro e dalla valutazione dei rischi, coinvolgendo in modo stabile imprese, istituzioni e rappresentanze sindacali.

“A Lecco si avverte la necessità di investire maggiormente nella prevenzione, a partire dall’organizzazione del lavoro e dalla valutazione dei rischi. Il territorio lecchese ha un sistema imprenditoriale dinamico, capace di innovare e competere sui mercati internazionali. Crediamo che questa capacità debba esprimersi anche nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, dichiara Esposito.

Per il coordinatore, la sicurezza non deve essere considerata un ostacolo alla competitività delle imprese, ma parte integrante della qualità del lavoro e della solidità del sistema produttivo. “Occorre però passare dalle dichiarazioni agli impegni concreti, coinvolgendo imprese, istituzioni e rappresentanze sindacali in un’azione stabile e verificabile”, conclude.

È su questo passaggio che la UIL concentra la propria richiesta: trasformare i dati in interventi misurabili, rafforzando la prevenzione prima che si verifichino nuovi incidenti e garantendo che la tutela della salute non resti soltanto un principio dichiarato.