Sicurezza urbana, torna il progetto SMART: controlli straordinari fino a fine anno

Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio (SMART)

Promosso da Regione Lombardia e rivolto alla prevenzione dei rischi urbani

LECCO – Più controlli sul territorio e servizi straordinari di Polizia Locale per rafforzare la sicurezza urbana nei mesi di novembre e dicembre. Il Comune di Lecco sarà nuovamente capofila del progetto SMART 2026, acronimo di “Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio”, promosso da Regione Lombardia e rivolto alla prevenzione dei rischi urbani.

La Giunta comunale, nella seduta dello scorso 5 novembre, ha approvato l’accordo di collaborazione con la Regione, che coinvolge anche la Provincia di Lecco e i Comuni di Merate, Malgrate, Valmadrera, Civate, Oliveto Lario, Oggiono e Annone Brianza, tutti aderenti all’iniziativa.

Il progetto punta a coordinare gli interventi dei diversi Corpi e Servizi di Polizia Locale, attraverso attività di monitoraggio e controllo delle aree considerate a rischio. I controlli saranno effettuati in orario serale, per le strade cinque pattuglie della Polizia Locale di Lecco e almeno due di ogni altro comando aderente.

L’accordo si inserisce nel quadro delle politiche regionali per la sicurezza urbana integrata e prevede la collaborazione tra enti locali.