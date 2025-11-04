Sicurezza urbana, tornano i controlli SMART della Polizia Locale

Il progetto punta a rafforzare la sicurezza urbana e la collaborazione tra enti locali, Prefetture e Questure

I controlli extra si svolgeranno in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 3

LECCO – La Regione Lombardia ha approvato lo schema di accordo per la realizzazione degli interventi integrati di sicurezza urbana denominati “SMART – Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio”, che coinvolgeranno numerosi Comuni lombardi. Le attività saranno attuate nel corso del mese di novembre 2025. Sono 99 gli Enti capofila, rappresentativi complessivamente di 337 Comuni, che hanno aderito all’accordo per la realizzazione dell’operazione “SMART”.

Nel territorio lecchese, i Comuni capofila sono Lecco, Ballabio e Bosisio Parini: Ballabio coordinerà le attività con i Comuni di Cortenova e Bellano; Bosisio Parini sarà capofila per Castello di Brianza, Cesana Brianza, La Valletta Brianza e Sirone; Lecco guiderà gli interventi insieme ai Comuni di Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Civate, Oggiono, Oliveto Lario, Malgrate e Valmadrera.

Il progetto, che si basa sul positivo riscontro ottenuto dalle precedenti edizioni di interventi coordinati di Polizia Locale a livello sovracomunale, punta a rafforzare la sicurezza urbana e la collaborazione tra enti locali, Prefetture e Questure.

Le attività operative si svolgeranno nelle serate del 21, 22, 28 e 29 novembre 2025, nella fascia oraria 21-3 di notte, e prevedono servizi straordinari serali e notturni aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. L’obiettivo è intensificare la presenza della Polizia Locale, potenziare i controlli di polizia stradale e urbana e migliorare la sicurezza dei cittadini, anche attraverso un’azione sinergica tra Prefetture, Forze di Polizia e Regione Lombardia.

Lo scorso anno i controlli Smart si sono svolti nel mese di settembre dalle 21 all’una di notte. A Lecco e nei comuni interessati gli operatori impiegati nei servizi erano stati 89 e 623 state le persone complessivamente identificate.

Per l’attuazione dell’accordo, la Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 497.639,71 euro, destinati a sostenere le iniziative in materia di sicurezza urbana. La gestione tecnico-contabile e amministrativa sarà affidata alla Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, mentre la sottoscrizione digitale dell’accordo spetterà al Direttore Generale della stessa Direzione.

“Il progetto SMART rappresenta un modello efficace di collaborazione istituzionale – sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – che valorizza la presenza delle Polizie Locali sul territorio e rafforza la rete di controllo nelle ore più delicate, in un’ottica di prevenzione e prossimità al cittadino.”

“Ringrazio l’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa per l’attenzione dimostrata verso una tematica così importante per il nostro territorio. Si tratta di un’iniziativa fondamentale per contrastare atti vandalici e comportamenti violenti o incivili, che spesso si verificano nelle ore serali. La sicurezza continuerà a essere un tema centrale e questo provvedimento conferma l’impegno della Giunta regionale nel potenziare le attività di presidio e controllo del territorio, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini” conclude Piazza.

“Un’iniziativa concreta e utile – aggiunge Giacomo Zamperini (FdI) – che testimonia l’attenzione della Regione Lombardia per la sicurezza dei cittadini e la prevenzione dei comportamenti a rischio. Ringrazio l’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, per il costante impegno nel sostenere la collaborazione tra Comuni e Forze dell’ordine, garantendo servizi efficaci e presenza sul territorio”.