Silea lancia “Trash Run”, il videogioco dedicato alla raccolta differenziata

Silea insegna riciclo e raccolta differenziata ai ragazzi attraverso il gioco digitale

“Con questa app aggiungiamo un tassello digitale a un percorso educativo strategico per Silea”

LECCO – Rifiuti da raccogliere, ostacoli da superare, mezzi da personalizzare e tanto divertimento: la raccolta differenziata diventa un videogioco con la nuova app di edugaming “Trash Run”, sviluppata da Silea, la società lecchese dell’economia circolare, e ora disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali.

Il gioco rappresenta un passo innovativo nella comunicazione ambientale, combinando il linguaggio dei videogame con le buone pratiche quotidiane e stimolando nei ragazzi curiosità, consapevolezza e senso di responsabilità.

“Con Trash Run ci avviciniamo ai più giovani sfruttando la cosiddetta gamification, ossia l’educazione attraverso strumenti di gioco – spiega la presidente di Silea, Francesca Rota – Il nostro obiettivo è promuovere la cultura del riciclo non solo tramite infrastrutture e servizi, ma anche stimolando consapevolezza e informazione. Con Trash Run i ragazzi possono ‘vivere’ il ciclo dei rifiuti in modo ludico: una proposta innovativa che integra i percorsi e i laboratori di educazione ambientale dal vivo che ogni giorno portiamo nelle scuole del nostro territorio”.

In Trash Run, i giocatori, a bordo di coloratissimi mezzi per la raccolta dei rifiuti, attraversano virtualmente i comuni serviti da Silea, scegliendo tra tre scenari suggestivi, il lago, la montagna e la città, ispirati all’identità e al paesaggio del territorio.

Durante le partite, i giocatori devono: Raccogliere la tipologia corretta di rifiuti, differenziando secondo le indicazioni della gara; Evitare ostacoli e affrontare imprevisti lungo il percorso; Collezionare stelline e cuori per ottenere power-up e vite extra; Rispondere a quiz interattivi sulla sostenibilità, guadagnando punti e opportunità aggiuntive.

Il sistema di premi e ricompense, unito alla possibilità di personalizzare il proprio mezzo con skin e accessori, rende il videogioco dinamico e coinvolgente.

“Trash Run per noi non è solo un gioco: rappresenta un nuovo modo per parlare di raccolta differenziata ai ragazzi, utilizzando un linguaggio immediato, dinamico e interattivo – conclude il direttore generale di Silea, Pietro Antonio d’Alema – Con questa app aggiungiamo un tassello digitale a un percorso educativo strategico per Silea: dalle visite agli impianti ai laboratori nelle scuole, dalle giornate ecologiche alle sfide e ai contenuti online. Vogliamo sfruttare ogni canale possibile per trasmettere messaggi virtuosi e promuovere una cultura del riciclo concreta e partecipata”.

Trash Run è stato sviluppato da Silea, con il supporto dei Consorzi Nazionali di Filiera: Biorepack, CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe e RiCrea.

L’app è disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play.