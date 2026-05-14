Silea. Sciopero del 18 maggio: possibili disservizi nella raccolta rifiuti

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La società avverte che potrebbero verificarsi rallentamenti o mancati ritiri durante lo sciopero

Nel caso di mancato ritiro, i sacchi andranno esposti nuovamente al turno di raccolta successivo

LECCO – Possibili disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana sul territorio lecchese. A comunicarlo è Silea in vista dello sciopero in programma lunedì 18 maggio, indetto dall’Organizzazione Sindacale USB.

La società avverte che, nel corso della giornata, potrebbero verificarsi rallentamenti o mancate raccolte in alcuni Comuni serviti. In caso di mancato ritiro, viene ricordato agli utenti che il sacco dovrà essere ritirato ed esposto nuovamente nel successivo turno previsto dal calendario di raccolta.

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