Silea. Sciopero del 18 maggio: possibili disservizi nella raccolta rifiuti

La società avverte che potrebbero verificarsi rallentamenti o mancati ritiri durante lo sciopero
Nel caso di mancato ritiro, i sacchi andranno esposti nuovamente al turno di raccolta successivo
LECCO – Possibili disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana sul territorio lecchese. A comunicarlo è Silea in vista dello sciopero in programma lunedì 18 maggio, indetto dall’Organizzazione Sindacale USB.
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