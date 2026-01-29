“Silea Trivial Trash”, al Parini di Lecco la sostenibilità si impara giocando

Circa 180 studenti protagonisti di un torneo interattivo tra classi dedicato a riciclo, economia circolare e transizione ambientale

Un’iniziativa educativa innovativa che rientra nel più ampio progetto di educazione ambientale promosso da Silea

LECCO – L’Istituto Parini di Lecco si è trasformato per una mattinata in una vera e propria arena ludica digitale dedicata al riciclo e all’economia circolare, ospitando la terza edizione di “Silea Trivial Trash”, il quiz interattivo sulla sostenibilità.

Per la prima volta, l’iniziativa è stata rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e ha visto la partecipazione di circa 180 studenti delle classi prime e seconde, protagonisti di un coinvolgente torneo tra classi.

Guidati dal content-creator Luca Bellei, gli alunni si sono sfidati utilizzando una piattaforma web dedicata, rispondendo nel minor tempo possibile a una serie di domande su raccolta differenziata, recupero dei rifiuti, il recupero dei rifiuti e sulle nuove frontiere della transizione ambientale ed energetica.

A conquistare la vittoria è stata la classe 2^A, seguita dalla 2^B e dalla 1^A.

“Vogliamo uscire dagli schemi tradizionali dell’educazione ambientale. Vedere i ragazzi mettersi in gioco, confrontarsi, sbagliare, riprovare e divertirsi mentre parlano di raccolta differenziata ed economia circolare è il segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Il nostro obiettivo non è dare risposte preconfezionate, ma accendere domande, creare consapevolezza e far capire che ogni gesto conta”, ha commentato la presidente di Silea, Francesca Rota. “La sostenibilità è un’opportunità. E se riusciamo a raccontarla come qualcosa di concreto, coinvolgente e persino divertente, allora possiamo davvero costruire insieme un futuro più responsabile e condiviso”.

“Silea Trivial Trash” rientra nel più ampio percorso di educazione ambientale promosso da Silea per le scuole del territorio: un progetto che comprende 20 percorsi didattici differenti, calibrati sulle diverse fasce d’età e sulle esigenze degli istituti scolastici, e che ogni anno coinvolge circa 8.000 studenti di scuole di ogni ordine e grado.