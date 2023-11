SIM Carabinieri: Matteo Mastromatteo è segretario generale di Lecco e Sondrio

Con la sua squadra, guiderà la provincia Unificata di Lecco e Sondrio per altri quattro anni

La riconferma arrivata durante il congresso del SIM Carabinieri a Milano

MILANO – Matteo Mastromatteo è di nuovo segretario generale per la provincia Unificata di Lecco e Sondrio. La riconferma è arrivata durante il congresso dell’Associazione sindacale SIM Carabinieri. Un trionfo quello di Mastromatteo che ha confermato il lavoro svolto nel quadriennio precedente, fatto di impegno e dedizione mostrato anche dalla squadra capitanata dall’Appuntato Scelto.

Un appuntamento di grande successo e importante per il futuro del sindacato, che si è concentrato soprattutto sulla votazione e l’elezione delle segreterie provinciali che guideranno l’associazione nei prossimi quattro anni.

Ecco come si delinea la nuova segreteria provinciale di Lecco e Sondrio: oltre a Mastromatteo, che ricoprirà la carica di segretario generale e attualmente in servizio in provincia di Lecco, nel ruolo di segretario generale aggiunto figura il Maresciallo Capo Marco La Mantia, operante nella provincia di Sondrio. A completare la squadra, i segretari provinciali App.Sc.QS Calogero Costa e l’Appuntato Silvio Miniera rispettivamente in servizio nelle province di Lecco e Sondrio nonché il Vicebrigadiere Massimo Galbusera, eletto consigliere provinciale, in servizio nella provincia di Lecco.

La scelta di comporre la segreteria con membri provenienti da entrambe le province evidenzia la volontà di unire sempre più Lecco e Sondrio, creando un legame stretto tra i vari componenti che sono già conosciuti e rispettati dai commilitoni.

Dopo l’annuncio, i membri appena eletti dalla segreteria hanno espresso gratitudine nei confronti di tutti gli iscritti, riconoscendo la fiducia riposta in loro in questa rielezione. Con determinazione, si sono impegnati a continuare a tutelare gli interessi dei tesserati in ogni sede, nonostante le sfide che potrebbero presentarsi.

Al convegno per le elezioni delle Segreterie Regionali e Provinciali della Lombardia hanno partecipato 70 persone e oltre 300 online. Oltre alle votazioni che hanno portato al completamento delle segreterie lombarde, sono stati trattati temi di assoluta attualità.

Uno su tutti, la difficoltà dei Carabinieri che operano in Lombardia a confrontarsi con un costo della vita che non ha eguali sul territorio nazionale a fronte di indennità che da oltre vent’anni attendono un aggiornamento. Presente al momento Dino Caputo, in rappresentanza della Segreteria Nazionale, sempre vicina ai Carabinieri della Lombardia, e anche Chiara Valcepina, consigliere di Regione Lombardia, che ha ringraziato i presenti per l’impegno speso a difesa dei propri colleghi e manifestato la vicinanza delle istituzioni a chi quotidianamente offre il proprio servizio ai cittadini.

In conclusione il Congresso si è rivelato non solo un momento di elezioni, ma anche di coesione e impegno per il futuro dell’Associazione sindacale SIM Carabinieri. La nuova segreteria provinciale è pronta a guidare l’associazione con dedizione e responsabilità, consolidando il suo ruolo di rappresentante e difensore degli interessi dei Carabinieri di Lecco e Sondrio.