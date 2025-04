Telecamere, attraversamenti luminosi e pattugliamenti: Lecco investe nella sicurezza urbana

Il sindaco Gattinoni: “La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino”

“E’ fondamentale fare segnalazioni alle Forze dell’Ordine”

LECCO – Giovedì 10 aprile anche Lecco ha celebrato l’anniversario di fondazione della Polizia di Stato che, in quell’occasione, è stata insignita dal Presidente Mattarella della Medaglia d’oro per la Resistenza, nell’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

“Si è trattato di un momento ufficiale per ringraziare gli uomini e le donne in divisa che quotidianamente sono al servizio della sicurezza dei cittadini – ha ricordato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – in questa circostanza il Questore Stefania Marrazzo ha illustrato le dinamiche presenti sul territorio, da cui emerge un complessivo calo dei reati, ma nel contempo la necessità di migliorare il sentimento di sicurezza espresso dai cittadini“.

“In questo senso, ricordo che è fondamentale fare segnalazioni alla Forze dell’Ordine: le denunce sono indispensabili per tracciare i fenomeni che si muovono in città (dallo spaccio alle baby gang), per permettere di condurre indagini e consentire a Prefettura e Questura di introdurre le migliori azioni di monitoraggio, prevenzione e repressione”.

“Come Comune di Lecco stiamo investendo in sicurezza – ha continuato il sindaco – oltre ai pattugliamenti della nostra Polizia Locale con le altre Forze dell’Ordine (853 ore di controllo del centro nel 2024, più 561 nelle stazioni e 445 nelle aree maggiormente a rischio), grazie al progetto “Eyes on Lecco” saranno oltre 220 le telecamere installate in città entro fine anno”.

“Al contempo stiamo agendo sul fronte educativo soprattutto per i giovani immigrati di seconda generazione, collaborando con scuole, associazioni sportive e culturali, parrocchie per favorire l’inclusione e prevenire il disagio”.

“Ricordo, inoltre, che un ulteriore risvolto di sicurezza urbana riguarda la mobilità: auto a tutta velocità o comportamenti illeciti alla guida determinano condizioni di pericolo per tutti. Per questo stiamo predisponendo un progetto (circa 500 mila euro) per posizionare una ventina di nuovi attraversamenti pedonali luminosi, che si aggiungeranno ai cinque già installati in città, rifare delle strisce pedonali sbiadite e posare nuovi dissuasori di velocità. Con il progetto “Smart Mobility Data Driven” (circa 1,5 milioni di euro) sarà integrata la centrale operativa della Polizia Locale per il monitoraggio del traffico e la sicurezza stradale”.

“La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino. Insieme a tutte le Istituzioni e alle Forze dell’Ordine rinnoviamo un impegno costante, responsabile e concreto” ha concluso Gattinoni.