Sistema di Accoglienza Migranti: in Prefettura firmato il protocollo d’intesa

L’obiettivo è di costituire un sistema di accoglienza integrato, coordinato e sostenibile

Definizione di una prassi condivisa volta ad assicurare una risposta uniforme sull’intero territorio provinciale

LECCO – Negli uffici della Prefettura di Lecco, ieri, è stato sottoscritto dal Prefetto Paolo Ponta e dal Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell’Ambito di Bellano Lecco e Merate Emanuele Manzoni, il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del “Sistema di Accoglienza Migranti”.

L’accordo disciplina la collaborazione tra la Prefettura UTG Lecco e gli Ambiti/Comuni del territorio, rappresentati dal Consiglio, con l’obiettivo di costituire un Sistema di Accoglienza per Migranti integrato, coordinato e sostenibile, volto a garantire una gestione unitaria ed efficace dei flussi migratori e delle connesse esigenze di accoglienza, assistenza, inclusione sociale e sicurezza.

Il protocollo ha l’obiettivo di promuovere:

una più equa distribuzione territoriale delle strutture e dei servizi di accoglienza;

standard qualitativi omogenei nell’erogazione delle prestazioni;

la continuità tra la fase di accoglienza straordinaria e la fase di integrazione;

il coinvolgimento delle comunità locali e degli attori pubblici e privati attivi nel territorio.

I punti salienti del documento sottoscritto ieri, martedì, riguardano la previsione del Tavolo Istituzionale composto da: Prefettura UTG di Lecco, Ambiti territoriali/Gestioni Associate degli Ambiti Territoriali, Comune capoluogo, Provincia di Lecco, ATS, ASST, nonché della Equipe Servizio Sociale Migranti e Pronto Intervento, per la gestione coordinata delle situazioni che richiedono un’accoglienza immediata e/o interventi specifici, attraverso la definizione di una prassi condivisa volta ad assicurare una risposta uniforme sull’intero territorio provinciale, con particolare riferimento a: