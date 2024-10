Sistemazione mulattiera Cereda-Montalbano, cercasi volontari

Sabato 16 novembre ritorna l’iniziativa “Sasso a sasso” organizzata dal Cai di Lecco

La giornata è aperta a tutta la cittadinanza. Servono anche attrezzi, in particolare carriole

LECCO – Dopo il rinvio per maltempo lo scorso 19 ottobre, c’è una nuova data per la giornata dedicata alla sistemazione della mulattiera Cereda – Montalbano. Sabato 16 novembre ritorna l’iniziativa “Sasso a sasso” organizzata dal Cai di Lecco. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza ma con iscrizione obbligatoria (c’è un nuovo link per l’iscrizione, entro il 13 novembre, anche per chi era già iscritto: https://forms.gle/X4XR6SB1mPruVpBNA).

“Questa volta servono davvero tante braccia, in quanto oltre alla terra e al materiale depositato da decenni dovremmo rimuovere lo strato di foglie cadute nell’ultimo periodo, rimanendo dentro la mulattiera tutto l’inverno inizierebbero a marcire, diventando poi terra e quindi saremmo punto a capo – hanno fatto sapere gli organizzatori -. La cura di questi manufatti deve e dovrà essere continua”.

E poi una nota organizzativa particolarmente importante: “Chi avesse attrezzi (picconi, badili, zappe), ma soprattutto carriole è pregato di portarle o comunicare la propria disponibilità a farlo a sentieri@cai.lecco.it, ci organizzeremo nei giorni precedenti per ritirare il materiale. Si raccomanda a chi volesse prestare materiale di contraddistinguere gli attrezzi di proprietà con scritta, nastro adesivo o altro”.

Il programma prevede il ritrovo in via Valsecchi (capolinea bus linea 4) alle ore 8.30. Pranzo offerto dalla Sezione Cai Lecco, presso gli Alpini di Bressanella. Si raccomanda di arrivare a piedi, con bus linea 4 (Gaggio Cereda) e in generale con meno auto possibili.

“Speriamo di essere davvero in tanti per scrivere insieme un’altra bella pagina di storia locale, fatta di cura e conoscenza del territorio”.