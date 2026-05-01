Situazione idrica, peggiora lo stato delle riserve: “Monitoraggio frequente delle condizioni”

“A livello regionale il deficit di riserve idriche è del 37% inferiore rispetto alla media del periodo di riferimento”

A breve nuovo tavolo per definire interventi opportuni e immediati

LECCO – “A livello regionale il deficit di riserve idriche è del 37% inferiore rispetto alla media del periodo di riferimento. Si tratta di una situazione critica soprattutto perché manca la neve. Bene abbiamo fatto, nel corso dello scorso tavolo regionale, a invitare alla cautela e quindi far crescere il livello dei laghi”.

A darne notizia è l’assessore regionale con delega alle risorse idriche, Massimo Sertori, durante il tavolo regionale sulle riserve idriche riunitosi mercoledì scorso, in Palazzo Lombardia. Presente anche l’assessore regionale con delega all’Ambiente, Giorgio Maione e tutti gli stakeholders interessati.

“Nella riunione – spiega Sertori – abbiamo chiesto di posticipare ancora, per quanto possibile, la stagione irrigua per continuare a stoccare risorsa ed evitare riduzioni eccessive dei livelli dei laghi. Abbiamo inoltre chiesto ai gestori degli invasi idroelettrici di proseguire ad accumulare il più possibile risorsa idrica”.

Nell’ambito del prossimo Osservatorio permanente “chiederemo all’Autorità Distrettuale del Bacino del Po – continua l’assessore – di attribuire la severità idrica ‘media’ ai bacini lombardi più sofferenti (Oglio, Adda, Serio, Brembo); abbiamo già stabilito che il prossimo tavolo si terrà il 20 maggio. Vista la situazione vi è la necessità di monitoraggi continui e, valutando l’evoluzione delle condizioni attuali, di scelte immediate”.

“Apprendo con favore la disponibilità di tutti i componenti del tavolo di fare la propria parte – conclude Massimo Sertori – e mi fa piacere poter dar comunicazione a tutti che, dopo anni di richieste e grazie alla disponibilità delle autorità elvetiche, l’innalzamento della quota massima di regolazione del lago Maggiore fino a 140 cm è finalmente possibile. Questo ci consentirà potenzialmente di accumulare altri 30 milioni di metri cubi di acqua, che potranno essere disponibili per le irrigazioni nelle risaie lomelline, nel pavese e nel milanese”.