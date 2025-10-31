Ski Ability. La montagna lecchese diventa più accessibile in vista dei Giochi Olimpici del 2026

Interventi concreti per le persone con disabilità e per chi desidera vivere la montagna senza barriere

“Ski Ability è un progetto che guarda al futuro”

LECCO – La montagna lecchese si prepara a diventare sempre più accessibile grazie a Ski Ability, il progetto inserito nel Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile e sostenuto dalla Comunità di Lavoro Regioni Alpine (Arge Alp). L’iniziativa punta a rendere la montagna fruibile a tutti, attraverso interventi concreti rivolti alle persone con disabilità e a chiunque desideri viverla senza barriere.

Promosso da Regione Lombardia, Ski Ability rientra nel programma europeo “Arge Alp Ski Ability”, che coinvolge diverse regioni alpine con l’obiettivo di sviluppare un modello condiviso per valutare l’accessibilità dei comprensori sciistici. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, il progetto rappresenta un’importante occasione per promuovere l’inclusione e l’accessibilità negli sport invernali, valorizzando al contempo il territorio montano lecchese e lombardo come esempio di turismo sostenibile e accessibile.

Nei comprensori lombardi, in particolare ai Piani di Bobbio, area pilota del progetto, Ski Ability prevede interventi mirati per rendere le strutture più accessibili, formare gli operatori e potenziare l’offerta turistica rivolta allo sport paralimpico e all’inclusione sociale.

“Ski Ability è un progetto che guarda al futuro. Non si tratta solo di prepararsi a un grande evento come Milano Cortina 2026, ma di lasciare un’eredità duratura al territorio: impianti accessibili, esperienze inclusive e una montagna realmente per tutti” ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di come i Giochi Invernali 2026 non saranno solo un evento sportivo di rilevanza internazionale, ma anche un motore di cambiamento per la Lombardia, capace di creare valore sociale, culturale e turistico.

“Lo sport e il turismo inclusivo sono un diritto e un’opportunità – ha aggiunto Piazza – Rendere accessibili impianti, piste e strutture significa abbattere barriere, valorizzare i nostri territori e mostrare attenzione verso chi vive la montagna con passione, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche”.

Con Ski Ability, la Lombardia si conferma capofila tra le Regioni alpine nel coniugare sostenibilità, sport e inclusione, gettando le basi per un futuro in cui la montagna sia accessibile, accogliente e fruibile da tutti.

“La montagna dei Piani di Bobbio è la montagna per tutti – ha sottolineato Massimo Fossati, amministratore delle Imprese Turistiche Barziesi – Grazie al progetto Ski Ability di Regione Lombardia, abbiamo iniziato a riflettere sulle difficoltà che una persona con disabilità può incontrare. L’anno prossimo inaugureremo una nuova telecabina e formeremo il nostro personale per accogliere al meglio tutte le persone con disabilità. I Giochi del 2026 rappresentano un’occasione unica, perché lasceranno competenze e strutture preziose a un territorio come la Valsassina e i Piani di Bobbio-Valtorta”.

Un ruolo centrale nel percorso di confronto e collaborazione con gli operatori del settore è svolto dalle continue interlocuzioni tra l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori, e l’ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari).

“Questi momenti di dialogo costante permettono di condividere strategie e buone pratiche, assicurando un approccio coordinato e omogeneo per lo sviluppo dell’accessibilità nei comprensori sciistici lombardi – ha concluso Piazza – Grazie a questo lavoro di squadra tra istituzioni, operatori turistici e associazioni di categoria, la Lombardia ribadisce il proprio impegno a rendere la montagna un luogo sempre più inclusivo, sostenibile e accessibile a tutti”.