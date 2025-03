Soccorso Alpino e Reparto volo della GDF: l’esercitazione sulla Grigna Settentrionale

Lo scopo è testare le tecniche di soccorso e le sinergie tra i tecnici dei due enti

Grazie alla presenza di due medici del CNSAS è stata affrontata anche la valutazione sanitaria con l’utilizzo dei relativi presidi

LECCO – Trenta tecnici coinvolti, con i soccorritori del Soccorso alpino e del Reparto volo della Guardia di Finanza, su due scenari d’intervento misto roccia e neve.

L’esercitazione di soccorso sul versante Sud Est della Grigna si è svolta nella giornata di ieri, sabato 29 marzo 2025: presenti la Stazione del Soccorso alpino Valsassina – Valvarrone e i militari del SAGF – Soccorso alpino Guardia di Finanza di Sondrio, Bormio e Madesimo, con la collaborazione del Reparto volo della GDF – Sezione aerea di Varese, sul posto con l’elicottero AW169, per un totale di trenta partecipanti.

Nello specifico, sono stati affrontati due scenari di intervento su terreno misto roccia/neve, con lo scopo di testare le tecniche di soccorso e, in particolare, le sinergie tra i tecnici dei due enti.

Grazie alla presenza di due medici del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è stato affrontato anche l’aspetto primario in un intervento di soccorso alpino: la valutazione sanitaria con l’utilizzo dei relativi presidi. Presenti anche gli istruttori della Scuola tecnica regionale del CNSAS.

L’esercitazione si è conclusa nel pomeriggio, con un rinfresco presso la baita di Sergio Longoni, in località Comolli, offerta e organizzata dai volontari del CAI di Barzano. “Un dovuto ringraziamento va a tutti loro, in particolare a Longoni, per la disponibilità”, si legge nella nota stampa del Soccorso Alpino.