Soccorso Alpino. Squadra forra regionale in trasferta alle Cascate delle Marmore

I tecnici lombardi in Umbria per un corso di formazione avanzato sul soccorso in acque bianche

A prendervi parte i membri delle cinque delegazioni lombarde

CASCATE DELLE MARMORE (TR) – Trasferta umbra alle Cascate delle Marmore (TR) per la squadra forra del Cnsas Lombardo, uno dei gruppi tecnici regionale che, vista l’alta specializzazione raggiunta, è spesso chiamata a operare anche fuori regione.

Tra le competenze della squadra, composta da tecnici alpini e speleologici provenienti dalle cinque delegazioni lombarde, rientrano anche quelle relative alla movimentazione e al soccorso in acque bianche, anche in presenza di una portata idrica consistente. Gli scenari comprendono fiumi, acque tumultuose, nuoto in corrente e quindi le peculiarità tecniche trovano applicazione sia in situazioni all’interno di torrenti particolarmente acquatici, sia in emergenze alluvionali, sempre più frequenti.

Quest’anno i tecnici lombardi hanno affrontato il modulo avanzato di formazione, dopo aver svolto quello base nel 2022. Nei tre giorni di corso, ospitati nella sede del Soccorso alpino e speleologico umbro, sotto la guida di un istruttore nazionale e di uno regionale, i tecnici hanno approfondito i concetti di idrologia, la corretta organizzazione delle squadre con relativi materiali specifici, la valutazione dei rischi, le tecniche di approccio e movimentazione in acque bianche, le operazioni di assistenza in sicurezza, le tecniche di soccorso a feriti.

Inoltre, sono state effettuate alcune prove di nuove manovre e si è testato l’utilizzo di materiali in abbinamento alla barella stagna canyon in dotazione, anche alla luce di quanto osservato sul campo durante i recenti interventi alluvionali in Emilia Romagna.

Tutti i tecnici hanno potuto provare di persona la forza dell’acqua e i movimenti vorticosi in corridoi, buchi, onde e rulli. La trasferta è stata un’occasione preziosa per rafforzare la sinergia all’interno della squadra e anche un bel momento di scambio e confronto con il Servizio regionale umbro, che ha gentilmente ospitato la squadra forra lombarda.