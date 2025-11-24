Società Escursionisti Lecchesi: pranzo sociale e presentazione del CamminaSel 2026

Come da tradizione partecipato ritrovo al Rifugio Rocca Locatelli ai Piani Resinelli

“Una bellissima giornata vissuta in amicizia con tutti i nostri soci”

LECCO – Un centinaio di soci ed amici della Società Escursionisti Lecchesi hanno animato la tradizionale festa di chiusura della stagione che si è svolta ieri, domenica 24 novembre, presso il Rifugio Rocca Locatelli ai Piani Resinelli.

Una festa molto partecipata iniziata con una sgambata al Parco del Valentino e proseguita con la Santa Messa celebrata in rifugio da Don Walter Magnoni, parroco di Acquate, rione dove ha sede la Sel. A seguire il ricco pranzo sociale molto apprezzato da tutti i partecipanti.

“Un sentito ringraziamento ai rifugisti Fabio, Isa e a tutto il loro staff per l’accoglienza che ci hanno riservato – ha detto il presidente Mauro Colombo -. L’appuntamento è stato anche l’occasione per Lucilla Nava, vice presidente e responsabile delle gite sociali, di presentare in anteprima il programma del CamminaSel 2026. Una bellissima giornata vissuta in amicizia”.