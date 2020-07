Sold-out la prima serata del Festival di Tra Lago e Monti

100 persone all’inaugurazione a Palazzo Belgiojoso

Successo per il concerto “Classic and/in jazz”

LECCO – Sono arrivate oltre 200 richieste, ma alla fine soltanto 100 persone hanno potuto assistere al primo concerto della 33^ edizione del Festival di musica “Tra Lago e Monti”, diretto dal Maestro Roberto Porroni. L’inaugurazione della rassegna 2020 è avvenuta a Lecco presso il cortile di Palazzo Belgiojoso domenica 26 luglio. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 gli organizzatori hanno potuto permettere l’accesso soltanto a un centinaio di persone che si erano prenotate nei giorni precedenti e che hanno potuto così assistere al concerto “Classic and/in jazz” e all’ottima performance di Max De Aloe (armonica cromatica), Roberto Porroni (chitarra) e Tommy Bradascio (batteria).

Dopo questo concerto inaugurale a Lecco, il programma del Festival – promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank, con il sostegno e il contributo di Camera di Commercio di Como e Lecco, ACEL Energie e Valle Spluga Spa – prevede altri 11 concerti, tutti alle ore 20.30 (tranne il concerto di Concenedo del 17 agosto).

Ecco il calendario completo

7 agosto Barzio, Chiesa S. Alessandro; 10 agosto Cremeno, Chiesa di San Giorgio; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina; 13 agosto Maggio, area Corti; 14 agosto Cassina, piazza comunale; 17 agosto Barzio, Monastero del Carmelo di Concenedo (concerto al crepuscolo, ore 18.30); 18 agosto Maggio, area Corti; 20 agosto Taceno, Chiesa dell’Assunta; 23 agosto Barzio, Chiesa S. Alessandro; 25 agosto Moggio, Chiesa S. Francesco; 12 settembre Varenna, giardini di Villa Cipressi.

Info e prenotazioni

Per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza a seguito della situazione sanitaria creatasi, è obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso del concerto: la stessa potrà essere tolta una volta seduti. Va inoltre mantenuto sempre il distanziamento di almeno un metro tra gli spettatori. Le capienze dei luoghi dove si svolgono i concerti sono ridotte e i posti devono essere abbinati alle persone. E’ obbligatoria la prenotazione che potrà essere fatta soltanto nei due giorni precedenti il concerto e il giorno del concerto entro le ore 14. La sera del concerto potranno essere assegnati solo i posti rimasti eventualmente liberi dopo le prenotazioni. Le prenotazioni potranno essere inviate via email all’indirizzo biglietteria@amduomo.it o via Whatsapp al numero 328 9666500 (si prega di non telefonare a questo numero) lasciando in ogni caso nome, cognome, numero di cellulare di ogni singolo spettatore.