Solidarietà e territorio. Iperal premia il volontariato con “La Spesa che fa Bene”: protagoniste associazioni di Abbadia, Calolzio ed Erba

Si è conclusa l’edizione 2026 de “La Spesa che fa Bene”: oltre sei milioni di preferenze e 350mila euro distribuiti al volontariato locale

Sul podio dell’area Lecco-Como l’associazione Michy…Sempre con noi di Abbadia Lariana, i Volontari del Soccorso di Calolziocorte e I Randagi Animal’s Dream di Erba

LECCO – Oltre sei milioni di preferenze espresse dai clienti e 350mila euro destinati a 250 associazioni del territorio. Si è chiusa così l’edizione 2026 de “La Spesa che fa Bene”, l’iniziativa solidale promossa da Iperal e Fondazione AG&B Tirelli che anche quest’anno ha coinvolto il mondo del volontariato nelle aree in cui la catena è presente con i propri supermercati.

Nelle province di Lecco e Como a conquistare il maggior numero di preferenze è stata l’Associazione Michy…Sempre con noi ODV di Abbadia Lariana. Sul podio anche i Volontari del Soccorso di Calolziocorte ODV e I Randagi Animal’s Dream APS di Erba. Alle prime tre associazioni classificate è stato assegnato un contributo di 8mila euro.

“Grazie al primo premio della Spesa che fa Bene, possiamo dare un ulteriore contributo al progetto di ristrutturazione della casa vacanza di ABG per bimbi oncologici a Lesa sul Lago Maggiore. Questo permetterà loro di godere di una parentesi di normalità e svago fra una cura e l’altra. Ringraziamo Iperal e tutti coloro che credono nei nostri progetti”, ha commentato la presidente dell’associazione Paola Gusmeroli.

L’iniziativa ha suddiviso le preferenze in cinque aree territoriali: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica e Valseriana, Bergamo e provincia.

In Valtellina e Alto Lario il primo posto è andato a E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali ODV – Sezione Provinciale di Sondrio, davanti a Croce Azzurra ODV di Porlezza e Volontari 3 Valli di Prata Camportaccio. In Valcamonica e Valseriana, invece, sul podio sono salite Abio Esine, Oasi Animale ODV di Esine e Comitato A.N.D.O.S. di Vallecamonica-Sebino ODV.

Per l’area di Bergamo e provincia il maggior numero di preferenze è stato raccolto dall’Associazione Amici della Pediatria ETS ODV di Bergamo, seguita da ABIO Bergamo e La Casa di Leo – EOS APS di Treviolo. A Milano e Monza Brianza, infine, il primo posto è andato alla Fondazione Maria Letizia Verga ETS di Monza, davanti a Gli Amici del Randagio di Mariano Comense e all’Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Bovisio Masciago.

Le classifiche hanno determinato l’assegnazione dei contributi economici: 8mila euro alle prime tre associazioni di ogni area territoriale, 5mila euro dalla quarta alla quinta posizione, 3mila euro dalla sesta all’ottava, mille euro fino al ventesimo posto e 500 euro alle associazioni classificate dal 21° al 50° posto.

“La Spesa che fa Bene” conferma così il legame tra Iperal, Fondazione AG&B Tirelli e il territorio, trasformando ancora una volta un gesto quotidiano come fare la spesa in un sostegno concreto alle realtà che operano ogni giorno a favore delle comunità locali.