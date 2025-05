Sopra di me/La Grigna: torna il festival di teatro e musica nei rifugi lecchesi

La nuova edizione verrà presentata ufficialmente il prossimo 6 giugno

Il festival si svolgerà il sabato dal 14 giugno al 2 agosto con 9 appuntamenti tra concerti e spettacoli teatrali

LECCO – Verrà presentata ufficialmente il prossimo 6 giugno la nuova edizione di Sopra di me/La Grigna festival di teatro e musica nei rifugi delle montagne lecchesi, creato da WOW! APS. Il festival si svolgerà il sabato dal 14 giugno al 2 agosto con 9 appuntamenti tra concerti e spettacoli teatrali. Uno dei nomi che quest’anno fanno parte del cast è quello della cantautrice Cristina Donà che presenterà, sabato 5 luglio, al Rifugio Antonietta al Pialeral il suo concerto “3IO”.

Una delle scelte di questa edizione è stata quella di allargare lo sguardo verso nuove sonorità e racconti che all’apparenza sembrano lontani dal mondo della montagna, ma che nelle location delle prealpi lecchesi troveranno risalto, come nello spettacolo “Odisseo – racconto di un’ePOPea” che sarà portato in scena dall’attore Carlo Decio al Rifugio Bogani (una storia di mare in alta montagna!), o la musica sarda proposta dalla cantautrice SIDRA al Rifugio Roccoli Lorla in Valvarrone. Gli spazi aperti del Rifugio Bietti Buzzi, il più alto dei luoghi che raggiungeremo con i suoi 1.800 metri, saranno la cornice per una storia che racconta il sogno di libertà di Nelson Mandela, interpretata dall’attore Marco Continanza con il suo Nelson (nel quale recita in uno spazio di 2 metri x 2, come la cella di Mandela, appunto) un contrasto che nel pubblico saprà suscitare emozioni. E ancora la musica giovane e sperimentale del cantautore italocongolese Mudimbi, che ci farà viaggiare stando sui prati della località Calech di Abbadia Lariana. Ogni viaggio che si rispetta, però, parte da casa e il debutto del festival è affidato ai Mercanti di Liquore, storica band brianzola, che darà il via a Sopra di me/La Grigna dal Rifugio Osa di San Tomaso, Valmadrera, il 14 giugno.

“Importante novità di questa edizione è la collaborazione con il Lecco Jazz Festival, insieme al quale proponiamo l’evento del 12 luglio, al rifugio Camposecco di Lecco, con il concerto “Eletric Dialogs” portato dal duo formato da Riccardo Fioravanti e Eugenia Canale. Torna anche quella che speriamo diventerà una piccola tradizione: il concerto all’alba dei Piani Resinelli, con la violoncellista Maria Antonietta Puggioni, che accompagnerà con le sue note il sorgere del sole di sabato 5 luglio. Per celebrare questa edizione abbiamo pensato di chiudere con una festa il 2 agosto, al rifugio Porta dei Piani Resinelli, con una giornata ricca di attività: yoga, passeggiata nel bosco dedicata alle famiglie alla scoperta della natura, grazie alla presenza di una Guida Ambientale Escursionistica, meditazione sonora a cura del musicista Damiano Della Torre e anche un laboratorio di giocoleria per i bambini. La giornata, intitolata “Another Song of Freedom” si chiuderà con la prima autoproduzione del festival un concerto con musiche di Bob Marley accompagnate da letture tratte da saggi, testimonianze, film, sul tema della Pace a cui è dedicata idealmente tutta la rassegna”.

La commistione di culture, le storie che vengono raccontate in questo Sopra di me/La Grigna 2025 vogliono non solo portare bellezza e fare riscoprire la natura meravigliosa che ci circonda, ma ricordare che siamo un solo popolo, siamo fratelli. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con possibilità di prenotare cene e pernottamenti direttamente ai rifugi ospitanti. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia con modalità che verranno comunicate per tempo attraverso i social e il sito.

Sopra di me/La Grigna ha il sostegno del bando Arti dal Vivo di Fondazione Comunitaria del Lecchese e il contributo di Comune di Lecco, Comune di Abbadia Lariana e Comune di Esino Lario.

L’OPUSCOLO DELLA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL