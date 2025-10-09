Sp 67 e Sp 64. 800 mila euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali di Lecco

Due finanziamenti destinati a regimazione idraulica e consolidamento dei versanti per migliorare la sicurezza stradale

“Si tratta di interventi che la Provincia di Lecco ha fortemente voluto”

LECCO – Grazie all’impegno degli uffici, sono stati ottenuti due importanti finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade provinciali, destinati alla Provincia di Lecco, con la presentazione tempestiva delle schede Rasda (raccolta schede danni) subito dopo l’evento alluvionale del 2023.

Sulla base di questi documenti, nelle successive ripartizioni effettuate nel corso degli anni, agli enti proponenti sono state assegnate le risorse necessarie per realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio e, nel caso della Provincia di Lecco, delle strade provinciali.

Il primo finanziamento, pari a 300 mila euro, è destinato a interventi di regimazione idraulica e consolidamento dei versanti lungo la SP 67 a Valvarrone. Il secondo finanziamento, di 500 mila euro, riguarda la SP 64 a Barzio ed è finalizzato al consolidamento della sede stradale, alla realizzazione di opere idrauliche minori e alla regimazione delle acque.

I due finanziamenti rappresentano la prima fase per l’avvio degli interventi. Nei prossimi mesi prenderanno il via le attività di progettazione, realizzate in stretta collaborazione con Regione Lombardia, l’UTR e i Comuni interessati, al fine di garantire un ulteriore miglioramento del livello di servizio delle strade provinciali.

“Ringraziamo il Ministero, che con un’ordinanza di protezione civile ha erogato queste risorse, e Regione Lombardia per le valutazioni effettuate – commentano la Presidente Alessandra Hofmann, il Vicepresidente e Consigliere delegato a Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Mobilità Mattia Micheli e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – Si tratta di interventi che la Provincia di Lecco ha fortemente voluto: le relazioni e i sopralluoghi condotti in questi mesi hanno permesso agli enti superiori di comprendere l’importanza di queste opere. Come sempre, confermiamo l’impegno della Provincia di Lecco nel garantire condizioni di sicurezza e fruibilità ottimali delle infrastrutture stradali provinciali, lavorando costantemente sulla prevenzione per essere pronti a gestire eventuali emergenze”.