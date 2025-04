SP583, chiusura notturna a Malgrate per manutenzione della rete fognaria

Dettagli sugli orari di chiusura al transito

MALGRATE – Chiusura notturna al transito della corsia in direzione Galbiate lungo la SP 583, nel tratto compreso tra il km 49+200 e il km 49+585, nel comune di Malgrate (in prossimità della rotatoria tra i comuni di Lecco, Malgrate e Galbiate, all’altezza del civico 110 di via Roma).

Il provvedimento è necessario per consentire interventi di sostituzione della tubazione della rete fognaria e manutenzione delle camerette di ispezione, a cura di Lario Reti Holding S.p.A.

Chiusure al transito in orario notturno: