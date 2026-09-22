SPI CGIL Lecco. Partecipazione da record ai Giochi di Liberetà: 135 lecchesi a Cattolica

Della delegazione facevano parte anche i vincitori delle selezioni provinciali, organizzate a giugno a Villa Confalonieri di Merate, dove erano state presentate quasi 160 opere tra pittura, fotografia, racconti, poesie e manufatti. Il tema scelto, “Libertà, come espressione”, ha proposto una riflessione sulla libertà intesa come impegno e partecipazione alla costruzione del bene comune.

Accanto ai pensionati lecchesi hanno partecipato anche i ragazzi con disabilità coinvolti ogni anno nella manifestazione “1+1=3”, insieme alle associazioni che lavorano con le persone con disabilità. Anche per loro sono state organizzate gare e attività dedicate, all’interno di un appuntamento che pone l’inclusione tra i propri elementi centrali.

Complessivamente, a Cattolica sono arrivati oltre 800 pensionati e pensionate da tutta la Lombardia per la settimana organizzata dall’Area Benessere dello SPI CGIL. Alle tradizionali gare di ballo e carte, pesca, bocce e tennis si sono affiancate iniziative culturali e di intrattenimento. Tra queste la presentazione di “Il grande inganno” di Paolo Mieli, un mercatino dedicato ai produttori locali e la presenza di compagnie tradizionali, nell’ambito della collaborazione con i pensionati dell’Emilia-Romagna. Tra i momenti più partecipati anche il concerto dei Nomadi, seguito da quasi 900 persone.

Spazio inoltre all’attualità con il tradizionale convegno organizzato insieme allo SPI CGIL Emilia-Romagna, dedicato alla geopolitica e agli equilibri internazionali. Il politologo e docente dell’Università Cattolica di Milano Vittorio Emanuele Parsi ha proposto la propria lettura del presente e degli scenari futuri. Successivamente, moderati dalla giornalista Francesca Schianchi, sono intervenuti la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, confrontandosi anche sulle conseguenze delle trasformazioni internazionali per i bilanci delle famiglie, la sanità e la qualità del lavoro. Schlein ha affrontato inoltre il tema del superamento del principio dell’unanimità nelle decisioni dell’Unione Europea e delle trasformazioni tecnologiche e innovative.

A chiudere la mattinata è stata la segretaria confederale della CGIL Tania Scacchetti, che ha richiamato la necessità di una politica capace di mettere al centro sanità, pensioni, protezione sociale e qualità del lavoro.

Per lo SPI CGIL Lecco, l’esperienza di Cattolica si inserisce in un’attività che prosegue durante tutto l’anno sul territorio e parte dall’idea del benessere come diritto anche dopo una vita di lavoro, attraverso occasioni di incontro, socialità, cultura, sport e partecipazione. Un impegno che continuerà nei prossimi mesi, con un nuovo calendario di iniziative già in programma a partire dall’autunno.