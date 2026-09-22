SPI CGIL Lecco. Partecipazione da record ai Giochi di Liberetà: 135 lecchesi a Cattolica

Di
-
Tempo di lettura: 3 minuti
Giochi di Liberetà di Cattolica 2026

Dal 14 al 18 settembre oltre 800 pensionati da tutta la Lombardia hanno partecipato alla manifestazione tra sport, cultura, socialità e confronto

Al convegno anche Vittorio Emanuele Parsi, Elly Schlein, Maurizio Landini e Tania Scacchetti

LECCO – Una delegazione da record per lo SPI CGIL Lecco ai Giochi di Liberetà di Cattolica. Sono stati 135 i pensionati e le pensionate lecchesi che hanno partecipato alla 32ª edizione della manifestazione promossa dallo SPI CGIL Lombardia, svoltasi dal 14 al 18 settembre tra attività sportive, cultura, socialità e momenti di confronto.

Della delegazione facevano parte anche i vincitori delle selezioni provinciali, organizzate a giugno a Villa Confalonieri di Merate, dove erano state presentate quasi 160 opere tra pittura, fotografia, racconti, poesie e manufatti. Il tema scelto, “Libertà, come espressione”, ha proposto una riflessione sulla libertà intesa come impegno e partecipazione alla costruzione del bene comune.

Giochi di Liberetà di Cattolica 2026

Accanto ai pensionati lecchesi hanno partecipato anche i ragazzi con disabilità coinvolti ogni anno nella manifestazione “1+1=3”, insieme alle associazioni che lavorano con le persone con disabilità. Anche per loro sono state organizzate gare e attività dedicate, all’interno di un appuntamento che pone l’inclusione tra i propri elementi centrali.

Complessivamente, a Cattolica sono arrivati oltre 800 pensionati e pensionate da tutta la Lombardia per la settimana organizzata dall’Area Benessere dello SPI CGIL. Alle tradizionali gare di ballo e carte, pesca, bocce e tennis si sono affiancate iniziative culturali e di intrattenimento. Tra queste la presentazione di “Il grande inganno” di Paolo Mieli, un mercatino dedicato ai produttori locali e la presenza di compagnie tradizionali, nell’ambito della collaborazione con i pensionati dell’Emilia-Romagna. Tra i momenti più partecipati anche il concerto dei Nomadi, seguito da quasi 900 persone.

Giochi di Liberetà di Cattolica 2026

Spazio inoltre all’attualità con il tradizionale convegno organizzato insieme allo SPI CGIL Emilia-Romagna, dedicato alla geopolitica e agli equilibri internazionali. Il politologo e docente dell’Università Cattolica di Milano Vittorio Emanuele Parsi ha proposto la propria lettura del presente e degli scenari futuri. Successivamente, moderati dalla giornalista Francesca Schianchi, sono intervenuti la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, confrontandosi anche sulle conseguenze delle trasformazioni internazionali per i bilanci delle famiglie, la sanità e la qualità del lavoro. Schlein ha affrontato inoltre il tema del superamento del principio dell’unanimità nelle decisioni dell’Unione Europea e delle trasformazioni tecnologiche e innovative.

A chiudere la mattinata è stata la segretaria confederale della CGIL Tania Scacchetti, che ha richiamato la necessità di una politica capace di mettere al centro sanità, pensioni, protezione sociale e qualità del lavoro.

Giochi di Liberetà di Cattolica 2026

Per lo SPI CGIL Lecco, l’esperienza di Cattolica si inserisce in un’attività che prosegue durante tutto l’anno sul territorio e parte dall’idea del benessere come diritto anche dopo una vita di lavoro, attraverso occasioni di incontro, socialità, cultura, sport e partecipazione. Un impegno che continuerà nei prossimi mesi, con un nuovo calendario di iniziative già in programma a partire dall’autunno.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA