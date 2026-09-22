SPI CGIL Lecco. Partecipazione da record ai Giochi di Liberetà: 135 lecchesi a Cattolica

Dal 14 al 18 settembre oltre 800 pensionati da tutta la Lombardia hanno partecipato alla manifestazione tra sport, cultura, socialità e confronto
Al convegno anche Vittorio Emanuele Parsi, Elly Schlein, Maurizio Landini e Tania Scacchetti
LECCO – Una delegazione da record per lo SPI CGIL Lecco ai Giochi di Liberetà di Cattolica. Sono stati 135 i pensionati e le pensionate lecchesi che hanno partecipato alla 32ª edizione della manifestazione promossa dallo SPI CGIL Lombardia, svoltasi dal 14 al 18 settembre tra attività sportive, cultura, socialità e momenti di confronto.
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