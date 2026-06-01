Spiagge pulite: campi di volontariato ambientale sul lago di Como

Un’iniziativa di Legambiente rivolta a maggiorenni che desiderano impegnarsi concretamente

I campi si svolgeranno sulle spiagge dei territori di Oliveto Lario e Valbrona

OLIVETO LARIO – Tornano anche quest’anno sulle sponde del Lago di Como i campi di volontariato ambientale “Spiagge Pulite – Onde di Cambiamento”, promossi da Legambiente Lecco con il supporto dei Comuni di Oliveto Lario e Valbrona. Un’iniziativa rivolta a persone maggiorenni che desiderano impegnarsi concretamente nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione dei piccoli territori e nella promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.

I campi si svolgeranno sulle spiagge dei territori di Oliveto Lario e Valbrona nelle seguenti date: 2-14 luglio, 16-28 luglio e 30 luglio-12 agosto. Le attività previste comprenderanno la pulizia delle spiagge, la raccolta differenziata dei rifiuti con il fine di sensibilizzare passanti e frequentatori della spiagge. Scopo delle attività sarà infatti incidere il più possibile sul comportamento di fruitori delle spiagge e turisti cercando di responsabilizzare sulle conseguenze a breve e lungo termine della dispersione dei rifiuti sulle spiagge del lago.

L’iniziativa si realizza con il contributo dei partner tecnici SILEA ed Eco-Burgus/I.C.O.S. Servizi Ambientali, a sostegno delle attività operative e di raccolta differenziata. Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo volontariato@legambientelecco.it oppure consultare il sito https://www.legambientelecco.it/it/cosa-puoi-fare/campi-di-volontariato/campi-di-volo

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Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco: “I campi di volontariato saranno un’importante occasione per chiunque voglia conoscere meglio un territorio ricco di splendidi ambienti da rispettare e tutelare ogni giorno. Oltre alle attività di pulizia, il campo sarà caratterizzato da momenti di comunità e attività di sensibilizzazione, che durante i campi dell’anno scorso si sono dimostrati fondamentali per farsi riconoscere e apprezzare dalla comunità ospitante, che ha potuto osservare e apprezzare il lavoro svolto”.

Federico Gramatica, Sindaco di Oliveto Lario: “Dopo il successo della scorsa estate siamo ben felici di ospitare nuovamente con la Parrocchia di Onno l’iniziativa, impreziosita quest’anno dalla partecipazione e importante collaborazione con il Comune di Valbrona con cui condividiamo spiagge, sentieri e sensibilità ambientale. L’obiettivo è chiaro: più collaborazione tra associazioni ed Enti per un territorio sempre più attrattivo e valorizzato”.

Luca Ghezzi, Sindaco di Valbrona: “Per il Comune di Valbrona questo progetto rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere attivamente cittadine e cittadini nella cura del territorio e del nostro lago. La tutela ambientale passa anche da esperienze concrete come queste, che rafforzano il legame tra comunità e ambiente e valorizzano i piccoli comuni”.