Sport. Certificato non agonistico gratis per gli studenti

Regione Lombardia per garantire una maggiore protezione sanitaria agli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive scolastiche

“Lo sport non è solo attività fisica, ma è un percorso di crescita”

LECCO – È stata approvata una delibera strategica che rappresenta un passo decisivo verso il potenziamento della copertura sanitaria nel settore sportivo. L’iniziativa, sancita dalla Giunta Regionale della Lombardia, ha l’obiettivo di offrire maggiore protezione agli atleti, ponendo particolare enfasi sulla promozione di corretti stili di vita tra i giovani. L’intento è quello di incentivare una pratica sportiva sana e sicura, contribuendo così al benessere fisico e mentale delle nuove generazioni.

“Con un focus su prevenzione, digitalizzazione e sostegno alle attività sportive scolastiche, Regione Lombardia si pone all’avanguardia nella tutela della salute attraverso lo sport. Con questo provvedimento – dichiara Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani – rafforziamo la rete territoriale dedicata alla copertura dell’assistenza medica nello sport e, di conseguenza, investiamo sul benessere dei giovani. Lo sport non è solo attività fisica, ma è un percorso di crescita dove si costruiscono legami autentici e si imparano valori fondamentali come rispetto, sacrificio e lavoro di squadra”.

La delibera conferma la gratuità del certificato di idoneità sportiva non agonistica, richiesto dalle autorità scolastiche, e garantisce l’assistenza sanitaria per le manifestazioni sportive scolastiche organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con Areu. A supporto di queste iniziative, Regione Lombardia ha stanziato un fondo complessivo di fino a 300 mila euro.

È stata inoltre prevista la formazione specialistica all’interno delle Ats per ottimizzare la gestione della medicina dello sport, elevando la competenza dei servizi offerti. Un focus particolare è dedicato alla digitalizzazione dei processi, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema sanitario e facilitare l’accesso ai servizi di medicina sportiva. Inoltre, le Ats si occuperanno di verificare i requisiti negli ambulatori di medicina sportiva, assicurando così elevati standard di qualità e sicurezza.

Regione Lombardia ha deciso di lanciare a Milano progetti sperimentali per contrastare il bullismo e la violenza giovanile, coinvolgendo attivamente il terzo settore e con un finanziamento che potrà arrivare fino a 30 mila euro. La gestione di questi progetti sarà affidata al Dipartimento di Prevenzione dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, che avrà il compito di creare e coordinare reti locali efficaci per affrontare il fenomeno in modo strutturato e mirato.

E’ stato creato un sistema di eccellenza per la medicina dello sport, con l’ospedale Sacco designato come Polo di riferimento per la Medicina e la Patologia dello Sport. Inoltre, il servizio di Medicina dello Sport del presidio ospedaliero di Sondalo (Asst Valtellina) è stato confermato come punto di riferimento per il territorio, rafforzando così la rete sanitaria regionale nel settore.

“La collaborazione con Regione Lombardia e con il sottosegretariato a Sport e Giovani ha permesso di realizzare iniziative concrete a vantaggio dei nostri studenti. Le azioni intraprese, anche in questo delicato ambito, sono orientate all’ascolto delle effettive esigenze dei giovani e promuovono i più alti valori educativi che caratterizzano lo sport” commenta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Luciana Volta.

Inoltre, aggiunge: “L’USR per la Lombardia, che rappresento, intende proseguire il percorso di collaborazione intensa e proficua con tutte le componenti di Regione Lombardia, assicurando la costante diffusione di proposte significative presso la comunità scolastica lombarda”.

“Gli interventi intrapresi rappresentano un passo avanti significativo per la medicina dello sport. La nuova delibera regionale permetterà la copertura sanitaria per oltre 300 eventi sportivi scolastici. Con l’impegno di Regione Lombardia, inoltre, rafforziamo l’accessibilità e la qualità dei servizi per i nostri cittadini” sottolinea Picchi.

Infine, conclude: “Ringrazio il Direttore dell’USR, Luciana Volta, il Consiglio Regionale e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso con cui abbiamo una collaborazione proficua e grazie al quale abbiamo raggiunto questo importante risultato. Ancora una volta, con coesione, dimostriamo che stiamo ascoltando i problemi del territorio, migliorando in particolare le condizioni dei più fragili”.