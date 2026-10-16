Sport e autismo: nasce un nuovo progetto per l’inclusione, l’autonomia e la crescita personale

“All together now” è rivolto ai bambini della scuola primaria

L’obiettivo è offrire risposte concrete ai bisogni di bambini autistici e delle loro famiglie

LECCO – Nasce da esperienze di vita concrete e dalla documentazione raccolta durante le attività sportive di un bambino nello spettro autistico un nuovo progetto sociale e formativo, “All together now” rivolto ai bambini della scuola primaria. Il progetto è già operativo a Como grazie alla collaborazione con una società di mountain bike e di uno sponsor che finanzia queste attività.

Ora il progetto, ideato da Valentina Panarisi, partirà anche a Lecco grazie alla dottoressa Sonia Zorloni e all’attivista scrittore Mauro Meroni, che sono riusciti a coinvolgere due società interessate all’iniziativa: Molteno Pallamano e Rugby Oggiono grazie allo sponsor del Lions Club host Lecco.

Il progetto inoltre sarà patrocinato dall’associazione Attività Sportive Confederate (ASC) che fa riferimento all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. ASC promuove le attività sportive, le affiliazioni delle società dilettantistiche, i tesseramenti e i progetti di inclusione sociale sul territorio delle province di Como, Lecco e Sondrio. L’idea nasce con l’intento di integrare sport, educazione e inclusione, offrendo risposte concrete ai bisogni di bambini autistici e delle loro famiglie.

I tre obiettivi fondamentali

Sviluppo delle autonomie: insegnare a bambini e ragazzi nello spettro autistico abilità motorie e sociali che possano supportarli nella loro indipendenza quotidiana.

insegnare a bambini e ragazzi nello spettro autistico abilità motorie e sociali che possano supportarli nella loro indipendenza quotidiana. Sensibilizzazione sociale: responsabilizzare e informare la società sul tema dell’autismo per favorire una reale cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e della convivenza tra diversità.

responsabilizzare e informare la società sul tema dell’autismo per favorire una reale cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e della convivenza tra diversità. Supporto alle famiglie: creare nuovi spazi, opportunità e possibilità di inclusione per le famiglie dei partecipanti.

I pilastri del progetto

Incontri informativi e formativi per istruttori ed educatori

Sono previsti due corsi della durata di tre ore ciascuno, adatti a ogni tipo di sport e aperti a tutti i tecnici, allenatori e docenti di educazione motoria, anche non facenti parte dell’associazione ospitante. Ovviamente per i tecnici “esterni” al progetto ci sarà da pagare un piccolo contributo.

Il primo incontro, “Conoscere l’autismo” , fornirà le nozioni di base sul funzionamento dello spettro; il secondo, “Esperienza sportiva: dalla teoria alla pratica” , svilupperà competenze pratiche attraverso esempi e momenti di confronto. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Sono previsti due corsi della durata di tre ore ciascuno, adatti a ogni tipo di sport e aperti a tutti i tecnici, allenatori e docenti di educazione motoria, anche non facenti parte dell’associazione ospitante. Ovviamente per i tecnici “esterni” al progetto ci sarà da pagare un piccolo contributo. Il primo incontro, , fornirà le nozioni di base sul funzionamento dello spettro; il secondo, , svilupperà competenze pratiche attraverso esempi e momenti di confronto. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. Percorsi di gruppo per bambini

Prenderanno il via piccoli gruppi di lavoro, da 2 a 4 bambini, finalizzati allo sviluppo e al miglioramento delle competenze sia motorie sia sociali.

Prenderanno il via piccoli gruppi di lavoro, da 2 a 4 bambini, finalizzati allo sviluppo e al miglioramento delle competenze sia motorie sia sociali. Osservazioni specialistiche e supervisione

Con cadenza mensile, la dott.ssa Zorloni condurrà sessioni di osservazione diretta sui gruppi di bambini. Questo spazio sarà fondamentale per chiarire i dubbi degli istruttori e supportarli nella corretta impostazione e rimodulazione dei percorsi sportivi.

L’importanza del lavoro in rete

Il cuore pulsante dell’iniziativa risiede nella stretta collaborazione tra tutte le figure coinvolte: istruttori, educatori, specialisti e famiglie. Una sinergia di rete ritenuta indispensabile per valorizzare la diversità di ognuno come reale risorsa. Il progetto si configura così non solo come un percorso dedicato alle persone nello spettro autistico, ma come una vera e propria opportunità di crescita personale per tutti coloro che decideranno di parteciparvi.

Le prossime tappe

Le due giornate di formazione per gli istruttori delle società di Molteno e Oggiono si terranno nel mese di ottobre. Seguirà una conferenza stampa di presentazione del progetto, aperta al pubblico. Successivamente partiranno le iscrizioni al progetto. E dopo una fase di valutazione si potrà iniziare con le prime lezioni.

Per informazioni contattare le due società oppure:

Valentina Panarisi: mammainandaut.shop@gmail.com

Mauro Meroni: papautlecco@gmail.com

Sonia Zorloni: soniazorloni@gmail.com