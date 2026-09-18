Sport lecchese. Oltre 183mila euro per 72 realtà del territorio

Il finanziamento regionale sostiene l’attività ordinaria: 57 associazioni e società con più di 75 tesserati rientrano nella Linea 1A, altre 14 nella Linea 1B

Zamperini: “Un sostegno concreto alla rete sportiva lecchese, composta da associazioni, società, dirigenti e tanti volontari”

LECCO – Oltre 183mila euro arrivano sul territorio della provincia per sostenere diverse società sportive. Sono 72, infatti, i beneficiari che otterranno il finanziamento previsto dal bando regionale per il sostegno dell’attività ordinaria di associazioni e società sportive dilettantistiche, comitati e delegazioni degli organismi sportivi.

Complessivamente, il territorio lecchese riceverà 183.908 euro: 178.908 euro destinati a 71 realtà sportive, ai quali si aggiungono 5.000 euro riconosciuti al Comitato Territoriale CSI di Lecco APS. Nel dettaglio, 57 associazioni e società sportive, con più di 75 tesserati, sono state finanziate attraverso la Linea 1A, mentre 14 realtà, con fino a 75 tesserati, rientrano nella Linea 1B.

“Questi contributi rappresentano un sostegno concreto alla rete sportiva lecchese, composta da associazioni, società, dirigenti e tanti volontari che ogni giorno garantiscono attività, educazione e aggregazione nei nostri Comuni – dichiara Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia –. Lo sport non è soltanto competizione, ma è soprattutto formazione, inclusione e crescita delle nostre comunità”.

“Investire nell’attività ordinaria significa aiutare le realtà sportive a continuare a svolgere il proprio ruolo, sostenendo il lavoro quotidiano che permette a bambini, ragazzi, famiglie e persone con disabilità di praticare sport – prosegue Zamperini –. È significativo che il sostegno raggiunga sia le associazioni più strutturate sia quelle più piccole, che nei territori periferici rappresentano spesso un presidio sociale fondamentale”.

“Ringrazio il Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, per le risorse messe a disposizione. Continueremo a lavorare affinché lo sport resti accessibile, inclusivo e presente in ogni comunità della provincia di Lecco e della Lombardia”, conclude il Consigliere regionale.