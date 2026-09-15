Sport. Regione Lombardia stanzia 5,5 milioni di euro per impianti sportivi

Sono 18 i nuovi progetti finanziati con lo scorrimento della graduatoria del Bando Impianti

Picchi: “Abbiamo dato una spinta alla manutenzione delle strutture nelle aree più carenti”

LECCO – Nuove risorse per gli impianti sportivi pubblici lombardi. Regione Lombardia ha stanziato 5,5 milioni di euro per consentire lo scorrimento della graduatoria del Bando Impianti e finanziare così 18 nuovi progetti distribuiti nelle province lombarde. La misura è prevista dalla delibera dell’1 settembre 2026, pubblicata sul BURL il 14 settembre.

“Le risorse regionali del Bando Impianti Sportivi crescono ulteriormente: con questo incremento passano da 33,3 a 38,8 milioni di euro“, afferma Federica Picchi, sottosegretario regionale. “Sono soddisfatta nel vedere che Giunta e Consiglio regionale stiano dando fiducia a una misura su cui ho lavorato intensamente. Questo finanziamento consente di scorrere la graduatoria con interventi capillari in tutto il territorio lombardo, coprendo le province di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Mantova, Monza Brianza, Pavia e Varese“.

Il nuovo stanziamento prevede 1,3 milioni di euro per lo scorrimento della Linea 1, dedicata ai piccoli interventi, e 4,2 milioni di euro per la Linea 2, relativa ai grandi interventi.

Picchi sottolinea quindi il valore delle risorse destinate agli impianti sportivi pubblici: “Numeri così significativi si traducono in servizi sportivi reali per i cittadini. Abbiamo inoltre dato una spinta alla manutenzione delle strutture nelle aree più carenti, nelle zone interne e non solo”.

In Lombardia sono censiti oltre 13.000 impianti sportivi e oltre 41.000 spazi sportivi dedicati all’attività fisica all’aperto. “Numeri che rappresentano un’eccellenza sportiva a livello italiano, che dobbiamo impegnarci a mantenere fruibile per i cittadini”, aggiunge il sottosegretario.

Con il nuovo incremento, le risorse regionali complessive del Bando Impianti raggiungono 38,8 milioni di euro. A queste si affiancano 70 milioni di euro di credito agevolato messi a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC). Il valore complessivo delle risorse destinate al Bando Impianti supera così 108 milioni di euro, interamente dedicati alla riqualificazione degli impianti sportivi lombardi.

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