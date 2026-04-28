SS36, incidente con mezzo pesante a Lecco: nessun ferito, traffico bloccato

Intervento in corso allo svincolo di ingresso da nord in direzione Lecco-Ballabio

Chiuse la rampa verso Ballabio e l’uscita per l’ospedale Manzoni

LECCO – Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la SS36, sulla rampa di raccordo tra Lecco e Ballabio, con il coinvolgimento di un camion e un’autovettura.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, il sinistro si è verificato per cause in fase di accertamento. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

Nelle fasi iniziali dell’intervento erano arrivate segnalazioni relative a un mezzo pesante in contromano all’altezza dello svincolo di ingresso da nord, con l’attivazione dei soccorsi in codice di emergenza. Sul posto sono stati allertati la Polizia Stradale di Lecco, i Vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sanitario.

Secondo le informazioni disponibili, sarebbero tre le persone coinvolte, una donna di 30 anni e due uomini di 42 e 44 anni. I Vigili del Fuoco segnalano, tuttavia, che non si registrano feriti.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: la rampa di accesso alla Lecco-Ballabio in direzione Ballabio è rimasta bloccata, in particolare dalla zona del Terzo Ponte, così come l’uscita in direzione ospedale Manzoni.