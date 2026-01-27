SS36. Lavori all’altezza di Suello/Civate, traffico difficoltoso e lunghe code

Mattinata particolarmente difficile quella di oggi, martedì. Ripercussioni anche sulla viabilità locale

Dagli interventi per le Olimpiadi interessati numerosi chilometri tra Brianza e Lecchese, in entrambe le direzioni

CIVATE – Ennesima mattinata complessa per la viabilità lungo la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, interessata in questi giorni da una fitta sequenza di cantieri che stanno incidendo sulla circolazione sia verso Milano sia in direzione Lecco, con ripercussioni anche sulla viabilità locale.

Questa mattina è stata particolarmente difficile per gli automobilisti a causa di un cantiere in zona Suello/Civate che ha creato lunghe code (soprattutto verso Lecco – direzione Nord), con ripercussioni sulla viabilità locale. Segnalate code anche sull’asse Dolzago, Oggiono, Galbiate e sull’asse Cesana, Suello, Annone.

Una situazione resa ancora più delicata dalla presenza di altri lavori già in essere lungo l’arteria, tra cui i lavori di asfaltatura, che si sommano agli interventi programmati e contribuiscono a rallentamenti e criticità diffuse. Gli interventi, regolati da diverse ordinanze della Struttura territoriale di Milano, coinvolgono più tratti della statale e si articolano in chiusure, restringimenti e cantieri mobili, con ripercussioni per tutti gli utenti della strada.

Nel dettaglio, nella giornata di martedì 27 gennaio 2026 è previsto un restringimento della carreggiata in direzione Lecco tra il chilometro 56+100 e il chilometro 56+300. Il provvedimento sarà in vigore dalle 13 alle 16 e interessa la corsia di marcia, con possibili rallentamenti concentrati nelle ore centrali del pomeriggio.

Sempre a partire dal 27 gennaio e fino al 29 gennaio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 17, è in programma una chiusura alternata della corsia di sorpasso tra il chilometro 24+300 e il chilometro 45+000. In questo caso si tratta di un cantiere mobile in lento movimento che interesserà entrambe le direzioni, Milano e Lecco, con chiusure al traffico temporanee e ripetute lungo il tratto interessato.

Interventi notturni sono previsti invece tra il chilometro 5+630 e il chilometro 9+000, sulla carreggiata nord. Qui un cantiere mobile comporterà la chiusura al traffico dalle 21 alle 5 del giorno successivo, nelle notti tra il 27 e il 29 gennaio 2026.

Ulteriori chiusure notturne, tra le 22 e le 5, sono state disposte tra il 26 e il 27 gennaio 2026 in diversi punti della SS36. I provvedimenti riguardano tratti compresi tra il chilometro 29+500 e il chilometro 30+300 in direzione Lecco, tra il chilometro 34+870 e il chilometro 35+660 sia in direzione Lecco sia in direzione Milano, e tra il chilometro 41+630 e il chilometro 43+200 in direzione Milano. In tutti i casi è prevista la chiusura al traffico della corsia di marcia o della corsia di sorpasso, con regolazione alternata.

A completare il quadro, tra il 25 e il 27 gennaio 2026, sempre nella fascia notturna dalle 21 alle 5, sono previste chiusure in direzione nord che interessano la rampa di ingresso di via Fiandra al chilometro 50+900, la galleria San Martino tra il chilometro 50+784 e il chilometro 55+100 e la rampa di ingresso di via Aldo Moro al chilometro 53+000.

Un insieme di interventi ravvicinati che, sommati ai cantieri già attivi lungo la statale, stanno rendendo particolarmente delicata la circolazione su uno degli assi viari più trafficati della Brianza e del Lecchese. Tutti i provvedimenti, come indicato nelle ordinanze, interessano indistintamente l’utenza, con disagi che si concentrano soprattutto nelle fasce orarie più frequentate.