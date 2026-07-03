SS36 Racc. Lavori alla galleria Passo del Lupo: chiude per un giorno la Nuova Lecco-Ballabio

L’interdizione riguarderà entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra il km 1+600 e il km 9+015. La chiusura scatterà alle ore 9 di martedì 7 luglio e resterà in vigore fino alle ore 14 di mercoledì 8 luglio.

Per limitare i disagi alla circolazione, il traffico sarà deviato lungo la SP62 e sulla viabilità locale del Comune di Lecco (vecchia Lecco – Ballabio). Lungo il percorso, all’altezza del budello stradale tra i rioni di Laorca e San Giovanni, verrà istituito un senso unico alternato riservato ai mezzi pesanti in transito da e verso la Valsassina.

In particolare, i camion in discesa dalla Valsassina saranno fermati all’altezza del ponte della Gallina, nel quartiere di Laorca, mentre quelli diretti verso Ballabio e la Valsassina saranno regolati con fermo nella zona di San Giovanni.

Si tratta di una soluzione viabilistica già adottata e che venne utilizzata per la prima volta negli anni Novanta dall’allora sindaco di Lecco Lorenzo Bodega, su proposta del Comitato “SOS Lecco-Ballabio”, costituito da un gruppo di residenti di Laorca. Attraverso una serie di iniziative di sensibilizzazione, il comitato contribuì a riaprire il confronto tra le istituzioni, in particolare Provincia e Comune e successivamente ANAS, favorendo la ripresa delle trattative e dei lavori che portarono alla realizzazione della nuova SS36 Raccordo Lecco–Ballabio inaugurata il 24 febbraio del 2006.

Anas e gli enti coinvolti invitano i cittadini e tutti gli utenti della strada a programmare con anticipo i propri spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica predisposta lungo i percorsi alternativi.