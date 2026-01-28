SS36. Tamponamento all’altezza di Suello e cantieri, grossi disagi alla viabilità

Lunghe code anche nella mattinata di oggi, mercoledì

Particolarmente complicata la situazione per chi è diretto a Lecco

SUELLO – Giornate difficili per i pendolari che percorrono la Statale 36. Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, i disagi per un tamponamento all’altezza del cantiere di Suello/Civate, si sono sommati ai disagi causati dei lavori in corso. Il risultato sono state lunghe code in entrambe le direzioni fin dalla prima mattinata.

Code sia in direzione Milano, ma soprattutto code in direzione Lecco (dove è avvenuto anche l’incidente): gli incolonnamenti, intorno alle ore 8, hanno raggiunto l’altezza di Molteno. Forti ripercussioni si sono avute anche sulla viabilità provinciale con code fin dal paese di Eupilio per chi è diretto a Lecco. Traffico difficoltoso anche tra Dolzago e Oggiono.