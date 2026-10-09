Stabilità degli alberi, da Lecco parte il progetto Trees4ProLands

Al via l’Interreg Italia-Svizzera guidato da Politecnico di Milano e Università della Svizzera italiana

Coinvolti anche Comune di Galbiate e Parco Barro. Obiettivo migliorare la valutazione della stabilità degli alberi con nuove tecnologie, metodi non distruttivi e intelligenza artificiale

LECCO – Capire meglio quando un albero può diventare instabile e fornire a tecnici e amministrazioni strumenti più efficaci per gestire il verde urbano e i boschi. È l’obiettivo di Trees4ProLands, il progetto Interreg Italia-Svizzera che ha preso ufficialmente il via l’8 ottobre con un incontro tra i partner ospitato dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Le attività dureranno 30 mesi. Capofila italiano sarà il Politecnico di Milano, mentre per la parte svizzera il coordinamento sarà affidato all’Università della Svizzera italiana. I responsabili scientifici sono Andrea Galli, del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, e Cesare Alippi, direttore scientifico di IDSIA – Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale dell’Università della Svizzera italiana.

Il progetto avrà una ricaduta concreta anche sul territorio lecchese grazie alla partecipazione del Comune di Galbiate e del Parco Barro. Trees4ProLands mette infatti attorno allo stesso tavolo università, enti di ricerca, amministrazioni pubbliche e operatori italiani e svizzeri con l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle condizioni degli alberi e individuare con maggiore precisione eventuali situazioni di criticità. Il lavoro si concentrerà sia sugli alberi presenti in contesti urbani sia su quelli inseriti in ambienti forestali.

Uno dei punti centrali sarà lo sviluppo di metodi di indagine non distruttivi, capaci cioè di raccogliere informazioni sulla stabilità e sulle condizioni degli alberi senza danneggiarli. Il progetto punta inoltre a migliorare i protocolli di prova, sviluppare strumenti di misura e dispositivi a basso costo e studiare possibili segnali in grado di anticipare fenomeni di cedimento.

L’obiettivo è rendere le valutazioni più affidabili e, allo stesso tempo, più facilmente utilizzabili da professionisti e amministrazioni chiamati a prendere decisioni sulla gestione del patrimonio arboreo. Tra gli elementi più innovativi di Trees4ProLands c’è anche il ricorso all’intelligenza artificiale.

Le tecnologie sviluppate dovranno contribuire a riconoscere e prevedere situazioni di rischio, mettendo a disposizione un ulteriore supporto alle valutazioni tecniche. Non si tratta quindi di sostituire il lavoro dei professionisti, ma di affiancarlo con strumenti capaci di elaborare dati e individuare elementi che possano migliorare la qualità delle decisioni.

Il progetto non si limiterà al tema della sicurezza. Trees4ProLands approfondirà anche il valore ecosistemico degli alberi, analizzando i benefici che possono offrire all’ambiente e il loro ruolo nel bilancio idrologico.

Particolare attenzione sarà rivolta alla capacità del patrimonio arboreo di contribuire a mitigare gli effetti sia dei periodi di siccità sia delle precipitazioni intense, tema che riguarda direttamente la gestione delle aree alpine e prealpine.

I dati raccolti, i modelli sviluppati e le soluzioni messe a punto durante i 30 mesi di attività saranno condivisi con la comunità transfrontaliera e potranno essere utilizzati anche oltre l’area direttamente interessata dal progetto. L’obiettivo finale è mettere a disposizione strumenti operativi per la gestione degli alberi e favorire una maggiore consapevolezza del rischio fondata su conoscenze scientifiche affidabili.

Oltre ai due capofila, al Comune di Galbiate e al Parco Barro, partecipano Fondazione Politecnico di Milano, Agro Service, ERSAF Lombardia, Studio Landscape e l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL.

Tra le organizzazioni associate figurano invece il Comune di Varese, l’Associazione italiana direttori e tecnici Pubblici Giardini, il Gruppo strategico faggete Valli di Lodano, Busai e Soladino e la Città di Lugano.

Trees4ProLands rientra negli obiettivi del programma Interreg Italia-Svizzera dedicati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale delle aree alpine e prealpine, con particolare attenzione a biodiversità e infrastrutture verdi, anche nei contesti urbani.